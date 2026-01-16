Slušaj vest

WhatsApp testira revolucionarnu novu funkciju za korisnike iOS-a koja bi mogla potpuno promeniti način na koji delimo slikice u čatovima. Najnovije beta ažuriranje, dostupno kroz Apple-ov TestFlight program, uvodi automatske predloge za slikice koji se pojavljuju dok kucate emotikone. Ova funkcija obećava da će slanje slikica učiniti bržim, intuitivnijim i mnogo zabavnijim.

Zaboravite na beskrajno skrolovanje kroz pakete slikica. Uz ovo ažuriranje, relevantne slikice će se prikazivati direktno na ekranu četa dok kucate, omogućavajući vam da podelite omiljene slikice u nekoliko sekundi.

Foto: Shutterstock

Slikice se pojavljuju dok kucate emodži

Uz najnoviju beta verziju WhatsApp-a 26.1.10.72, korisnici će doživeti potpuno novi način deljenja slikica. Čim kucate emotikon koji ima povezanu slikicu, pored dugmeta za slanje pojaviće se mali ikonica slikice. Klikom na ovu ikonu otvoriće se kompaktniji panel sa slikicama i GIF-ovima koji odgovaraju emotikonu koji ste koristili.

Želite još opcija? Nema problema! Jednostavno možete kliknuti “Prikazivanje više rezultata” kako biste proširili izbor, a sve to bez napuštanja četa. Ovo je brz i lak način da u svoj razgovor dodate malo zabave u pravi trenutak.

Foto: Shutterstock

Emodži metapodaci usmeravaju tačne slikice

Kako WhatsApp zna koje slikice da prikaže? Magija leži u emodži metapodacima. Slikice su označene specifičnim emotikonima tokom procesa kreacije, što znači da samo one slikice koje imaju relevantne emodži asocijacije mogu biti prikazane kao predlozi. Ovo garantuje da ćete uvek videti savršenu slikicu koja odgovara vašoj poruci, nema više neodgovarajućih ili nasumičnih slikica.

Još bolje, aplikacije za kreiranje sticker-a trećih strana na iOS-u već podržavaju ovu funkciju, omogućavajući povezivanje više emotikona sa jednom slikicom. Ovo poboljšava preciznost predloga za slikice, obezbeđujući da uvek imate pravu slikicu na dohvat ruke, čak i ako imate stotine u svojoj kolekciji.

Foto: Shutterstock

Slikice iz WhatsApp kreatora nisu podržane

Iako je ovo ažuriranje veliki korak napred, postoji jedan uslov: slikice koje su kreirane pomoću WhatsApp-ovog ugrađenog kreatora nisu kompatibilne sa novim sistemom predloga. Ove slikice nemaju povezane emotikone, pa se neće pojaviti kao predložene slikice.

Ali, ne brinite, ovo ograničenje može biti privremeno. WhatsApp bi mogao ažurirati svoje alate za kreiranje slikica kako bi uključili emodži metapodatke pre nego što šire uvedu ovu funkciju, omogućavajući svim korisnicima da je koriste.

Foto: Shutterstock

Kada će ovo biti dostupno svima?

Kao i kod svih beta funkcija, još uvek nema zvanične informacije o tome kada će automatski predlozi za slikice biti dostupni svim korisnicima. WhatsApp obično testira funkcije nekoliko nedelja, pa čak i meseci pre nego što ih učini dostupnim svima.

Ipak, ova nova funkcija pokazuje jasnu smernicu u kojoj WhatsApp planira da unapredi iskustvo korisnika i učini poruke zabavnijim i interaktivnijim u bliskoj budućnosti. Kada bude dostupna svima, korisnici će moći da uživaju u jednostavnijem i bržem načinu slanja slikica, što će doprineti boljoj komunikaciji i kreativnosti u razgovorima.

