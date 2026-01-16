Slušaj vest

Kineski EV gigant Xpeng Motors je upravo postavio novu granicu u svetu električnih vozila! Njihov najnoviji G7 hibrid nudi najduži domet vožnje ikada zabeležen u SUV segmentu, neverovatnih 1.704 kilometara! To je kao da vozite od Sijetla do Los Anđelesa, i to bez ikakvog punjenja! Xpeng je ovim potezom ne samo prešao granice, već je postavio standard za sve koji se usude da pomeraju granice automobilske industrije.

Pitanje koje muči mnoge vozače električnih vozila, "Šta ako nestane energije?", sada postaje stvar prošlosti. G7 hibrid spaja moćnu bateriju i mali benzinski motor koji funkcioniše kao generator, pružajući vam slobodu da vozite i na najdužim putovanjima bez stresa. Xpeng ne samo da je otkrio vozilo, već je stvorio revoluciju na točkovima.

Električni domet koji ostavlja konkurenciju daleko

Ali tu nije kraj, Xpeng je predstavio i P7+ sedan, električno vozilo koje pomera granice još dalje! Sa mogućnošću da pređe čak 1.550 kilometara, P7+ ne samo da je tehnološki napredan, već je i prava zvijer na drumu. Sa 430 kilometara potpuno električnog dometa, ovaj sedan postavlja potpuno novi standard za EV vozila.

Upravo zato što nudi neverovatnu efikasnost i beskompromisnu snagu, P7+ je idealan za one koji žele više, više performansi, više slobode i, naravno, više stila. I sve to po ceni koja je mnogo pristupačnija od sličnih modela konkurencije. Početna cena? Samo 186.800 juana (oko 28.000 dolara). U svetu gde dominiraju skupi modeli, Xpeng je postavio standard za ono što EV budućnost zaista treba da bude.

Rat u svetu EV-a sa Teslom i BYD-om

Xpeng jasno pokazuje svoje ambicije, ne samo da želi da bude lider na kineskom tržištu, već i na globalnoj sceni! U senci Tesle i BYD-a, Xpeng je odlučio da stvori svoj put sa najnovijim modelima koji ne samo da postavljaju nova pravila, već i diktiraju trendove. Sa superiornom tehnologijom i agresivnom cenovnom politikom, Xpeng je tu da preuzme tronožac i u svetu.

Njihov pristup? Kombinacija dugog dometa, inovativnih rešenja i cena koje ostavljaju konkurenciju da se zadrži u retrovizoru. Ako mislite da je Tesla neprikosnoveni lider, razmislite ponovo, Xpeng dolazi da preuzme krunu.

Šire granice mogućnosti porodičnih vozila

Nije samo tržište SUV-ova i luksuznih automobila to u čemu Xpeng blista. Kompanija je u novembru 2025. godine predstavila unapređeni X9 minivan, vozilo koje menja pravila igre za porodična putovanja. Sa dometom od 1.602 kilometra, X9 je idealan za one koji žele dug put bez stresa, a istovremeno ne žele da prave kompromise u pogledu prostora i udobnosti.

I to nije sve! X9 je postigao neverovatan uspeh u prodaji, sa rekordnih 5.424 isporučenih jedinica samo u decembru, što je gotovo utrostručeno u odnosu na prethodnu godinu. Xpeng nije samo stvorio porodici prijateljski EV, već je stvorio globalnu platformu za budućnost mobilnosti.

Xpeng definiše put električne mobilnosti

Xpeng ne samo da menja pravila, on pravi nova pravila. Sa G7 hibridom, P7+ sedanom i X9 minivanom, ova kompanija je postavila temelje nove ere u automobilskoj industriji. Zaboravite na staru perspektivu, budućnost je električna, energetski efikasna i dalja nego ikada pre.

Ono što je Xpeng postigao je samo početak. Sa planovima za unapređenje baterijske tehnologije, povećanje proizvodnje i širenje na globalna tržišta, jasno je da Xpeng nije samo još jedan proizvođač automobila, to je revolucija koja dolazi. Spremajte se, jer putovanje koje je Xpeng započeo vodi ka novoj mobilnoj eri, a mi smo tek na početku!

