Državni regulator za komunikacije, Roskomnadzor, već godinama uvodi ograničenja na korišćenje WhatsApp-a i drugih popularnih servisa, optužujući ih da ne sarađuju dovoljno sa lokalnim zakonima o sajber-bezbednosti i borbi protiv kriminala. U avgustu 2025. ruske vlasti su ograničile WhatsApp pozive, a regulator je najavio da bi kompletno blokiranje usluge moglo da bude završeno tokom 2026. godine, navodeći da aplikacija ne ispunjava sve zahteve zakona Ruske Federacije i da predstavlja nezakonit komunikacioni kanal.

Strani izvori koji prate ovaj slučaj idu čak korak dalje. Prema izveštajima sa nezavisnih ruskih medija poput Meduza, postoji procena da je šansa za potpunu zabranu WhatsApp-a u Rusiji 99 odsto, iako vlasti takođe priznaju da bi takav potez mogao izazvati nezadovoljstvo među korisnicima. Popularnost WhatsApp-a u Rusiji je ogromna, a ljudi već sada pribegavaju alternativama poput Telegrama ili lokalnim aplikacijama kao što je Max, koje vlast promoviše kao zamenu.

Foto: Shutterstock

Nije Rusija jedina

Ovaj trend nije sasvim izolovan. Prema analizama koje se pojavljuju na međunarodnim portalima, WhatsApp je već zabranjen ili delimično ograničen u brojnim zemljama sveta iz više različitih razloga počevši od kontrole informacija do zaštite domaće telekom industrije. U Kini, na primer, WhatsApp je blokiran godinama, a domaće aplikacije poput WeChat-a dominiraju tržištem. Slične zabrane postoje u Severnoj Koreji, Iranu, Siriji i nekim drugim državama, bilo kao potpuni prekid pristupa ili kao restrikcija pojedinih funkcija, poput besplatnih poziva.

Razlozi za te zabrane variraju: ponekad je to politički motiv i tada vlasti žele da ograniče slobodu informacija uoči izbora ili tokom protesta, a ponekad je reč o ekonomskim i regulatornim ciljevima. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na primer, WhatsApp-ova funkcija poziva preko interneta dugo je bila blokirana kako bi se podržale lokalne telekom kompanije i prihodi od tradicionalnih telefonskih usluga, iako osnovno dopisivanje ostaje moguće.

Foto: Shutterstock

Kakva je situacija u EU?

Za razliku od Rusije ili nekih drugih država sa strožom državnom kontrolom interneta, u regionu trenutno ne postoji nikakav zvanični signal o nameri da se zabrani WhatsApp. Evropska unija i zemlje članice generalno se fokusiraju na regulisanje zaštite podataka i konkurentnosti platformi, što pokazuje i aktuelna istraga Evropske komisije u vezi s politikama Meta kompanije na WhatsApp-u.

Ta istraga se tiče ograničavanja pristupa AI chatbot alatima na WhatsApp-ovom poslovnom API-ju, ali ne prelazi u diskusiju o potpunoj zabrani same aplikacije.

Foto: Shutterstock

Da li bi naša zemlja mogla da pođe istim putem?

Što se tiče Srbije, realnost je takva da su digitalne poruke i internet komunikacije duboko ukorenjene u svakodnevnom životu i to ne samo kod mladih već i kod starijih generacija. Potpuna zabrana WhatsApp-a bi značila ozbiljan poremećaj u načinu na koji ljudi komuniciraju, rade, uče i povezuju se sa svojim porodicama u inostranstvu. Za takav korak neophodni su ozbiljni politički, bezbednosni ili pravni razlozi, koji se trenutno ne naslućuju.

Ipak, globalna slika pokazuje da zabrane WhatsApp-a nisu neverovatne, već su realna pojava u specifičnim državama i kontekstima. U nekim zemljama one funkcionišu kao alat državne kontrole informacija i društvenih dinamika, dok u drugima služe kao sredstvo da se nametnu lokalne digitalne alternative. Za sada je Srbija daleko od takve situacije, ali svet tehnologije je fluidan i neočekivan i ono što danas izgleda daleko, sutra može biti tema ozbiljne javne rasprave.

