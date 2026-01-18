Slušaj vest

Generalno gledano, sve je više uređaja koji brišu granicu između prostora i tehnologije. Umesto da ekran zauzima centralno mesto u domu, pojavljuje se koncept u kome se on prilagođava trenutku. Zid, zavesa ili plafon više nisu samo deo enterijera, već potencijalna površina za film, seriju ili prezentaciju.

Strani tehnološki mediji zato bruje o uređaju koji simbolizuje širi trend u industriji i tehnologiju koja više ne želi da bude vezana za jedno mesto. Novi prenosivi projektor kompanije TCL zamišljen je kao mali, gotovo „bac-and-play“ uređaj koji može da se ponese u rancu, uključi gde god da se nađete i pretvori zid, plafon ili improvizovano platno u veliki ekran.

Foto: Shutterstock

Televizori kakvi do sada nisu viđeni

Ideja je jednostavna, ali ambiciozna i nastala je iz pitanja zašto bi film uvek morao da se gleda u dnevnoj sobi, kada možete da ga gledate u dvorištu, na putovanju, u vikendici ili čak u hotelskoj sobi bez televizora?

Recenzenti su više nego iznenađeni koliko je tehnologija sazrela imajući u vidu da su prenosivi projektori godinama važili za kompromisna rešenja – slaba svetlina, loš zvuk, kratko trajanje baterije. Novi modeli, prema pisanju stručnjaka, pokušavaju da izbrišu tu reputaciju. Slika je dovoljno oštra za svakodnevno gledanje, zvuk više nije puka nužda, a baterija omogućava da se ceo film pogleda bez traženja utičnice, što navodi na zaključak da je reč zapravo o televizorima kakvi do sada nisu viđeni.

Foto: Shutterstock

Više vam utičnica nije potrebna

Odmah da razjasnimo, novi TCL projektor nije veliki, teški kutijasti projektor koji mora da stoji na stolu ili polici. Umesto toga, nova generacija projektora koristi veoma kompaktno kućište, često veličine male knjige ili velike šolje za kafu. Druga ključna karakteristika je baterija. Za razliku od starijih prenosivih modela koji su nudili desetak minuta autonomije, moderni uređaji u istoj kategoriji mogu da izvedu ceo film bez priključivanja na struju.

To otvara mogućnost gledanja sadržaja i tamo gde utičnice nisu dostupne kao npr. na izletima, kampovanju ili jednostavno na terasi dok sunce zalazi. Mogućnost da projekcija traje satima menja percepciju prenosivih projektora iz gedžeta za povremenu upotrebu u pravi medijski uređaj za svakodnevno korišćenje.

Bez struje i Žabalj Foto: Shutterstock

Projektor se sam prilagođava prostoru

Treći element koji se ističe jeste automatsko podešavanje slike. Umesto da korisnik ručno ažurira fokus, pomera sočiva ili pokušava da pronađe najbolji ugao, mnogi od ovih uređaja koriste senzore koji detektuju ivice površine i automatski podešavaju fokus i geometriju slike kako bi prikaz bio što oštriji i ravniji. To znači da čak i ako koristite bilo koju površinu, projektor će se prilagoditi prostoru bez vaše intervencije.

Zvuk je još jedna oblast gde napredak ne ide samo u pravcu glasnoće, već u integraciji inteligentnih zvučnih rešenja. Uređaji danas često uključuju višestruke zvučnike ugrađene u kućište, pa čak i softver za prostorno pozicioniranje zvuka. To znači da emisije sa dijalogom zvuče jasno i da film ne zvuči kao da dolazi iz malenog zvučnika, već je zvučna scena šira i potpunija, gotovo kao da je u pitanju mala kućna bioskopska konfiguracija u jednom uređaju.

Foto: Profimedia

Radi po pricipu smart TV-a

Softverski aspekt je takođe važan. Mnogi od ovih projektora dolaze sa ugrađenim operativnim sistemima koji podržavaju aplikacije poput platformi za strimovanje i multimediju. To znači da uređaj nije samo pasivni izvor svetla koji repromituje signal sa telefona ili računara, već može direktno da pokreće YouTube, Netflix ili druge aplikacije, baš kao smart TV. To je veliki korak ka nezavisnosti od drugih uređaja i čini ga središnjim multimedijalnim centrom u malom formatu.

Tehnološki analitičari primećuju da ljudi sve manje žele centralni uređaj u kući, te se danas teži ka fleksibilnosti i smatra se da sadržaj treba da ide za korisnikom, a ne obrnuto. Prenosivi projektor zato se savršeno uklapa u tu filozofiju jer ne traži prostor, ne traži nameštaj, ne traži stalnu instalaciju. Samo površinu i malo mraka.

Foto: Shutterstock

Paradoksalno rešenje

Zanimljivo je i to što ovaj uređaj dolazi u trenutku kada su ljudi sve zasićeniji malim ekranima. Telefoni i tableti su praktični, ali zamor od stalnog gledanja u nekoliko inča dijagonale postaje realan problem. Projektori nude paradoksalno rešenje u vidu velikog ekrana bez velikog uređaja.

Naravno, pitanje koje se provlači jeste da li je ovo budućnost ili samo prolazni eksperiment. Hoće li ljudi zaista nositi projektor kao što danas nose bežične slušalice, ili će ovakvi uređaji ostati nišni proizvod za entuzijaste? Odgovor još ne postoji, ali sama činjenica da veliki proizvođači ozbiljno ulažu u ovu kategoriju pokazuje da tržište traži nešto drugačije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: