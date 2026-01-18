Slušaj vest

OpenAI je zvanično najavio da će ChatGPT uskoro početi sa prikazivanjem reklama korisnicima besplatne verzije, kao i onima koji koriste novi „ChatGPT Go“ plan, koji je jeftinija pretplata. Testiranje oglasa trebalo bi da počene u narednim nedeljama (u januaru 2026.), najpre za korisnike u SAD‑u, pre nego što se potencijalno proširi i na druge zemlje.

Do sada su reklame bile potpuno odsutne iz ChatGPT‑a, ali s obzirom na to da platforma ima stotine miliona aktivnih korisnika koji koriste servis besplatno, OpenAI želi da diversifikuje prihode i podrži ogromne troškove razvoja i infrastrukture.

Foto: Shutterstock

Kako će to izgledati?

Nasuprot jednostavnoj ideji banner oglasa kao na socijalnim mrežama, OpenAI planira da oglase prikazuje izvan samih odgovora modela, uglavnom ispod odgovora koje vam generiše ChatGPT i to kada su relevantni za to o čemu razgovarate. Na primer, ako tražite recept za neku hranu, ispod odgovora se može pojaviti oglas za neki proizvod koji je povezan sa tim receptom.

Reklame zasad neće utiču na sadržaj odgovora tj. AI neće menjati ili prilagođavati odgovore da bi promovisao neki proizvod. One će biti jasno označene kao reklame i odvojene od samih odgovora, tako da korisnik može jasno da razlikuje informacije od komercijalnog sadržaja.

Ko će videti reklame i kada?

Prvo fazno testiranje počinje u narednim nedeljama, a počinje u SAD‑u i najviše će uticati na korisnike besplatne verzije i „ChatGPT Go“ pretplatnike. Korisnici koji plaćaju Plus, Pro, Business ili Enterprise pretplate neće videti oglase u svojim sesijama.

Takođe, oglasi neće biti prikazivani mlađima od 18 godina, niti u razgovorima o osetljivim temama poput zdravlja, mentalnog zdravlja ili politike.

Foto: Shutterstock

Veliki pomak u istoriji ChatGPT‑a

Sve u svemu, ovo predstavlja veliki pomak u istoriji ChatGPT‑a, jer je od svog lansiranja servis bio gotovo potpuno oslobođen oglasa, ali sada se kreće ka modelu koji kombinuje besplatan pristup sa reklamnim finansiranjem, slično onome šta smo videli na drugim velikim platformama.

Prvo i osnovno, ChatGPT sada postaje novi prostor za reklamu, što je nešto sasvim drugačije od tradicionalnih platformi poput Google‑a, YouTube‑a ili Instagrama. Umesto da ljudi sami traže oglase ili ih viđaju u feedu, ovde će reklame biti direktno povezane sa pitanjima i temama koje korisnici postavljaju AI‑u. To znači da kompanije mogu da dosegnu korisnike u trenutku kada su stvarno zainteresovani za neku temu, što povećava šanse da oglasi budu efektni.

Foto: Shutterstock

Ograničen broj oglasa i format

Trenutno oglasi neće biti invazivni i neće menjati sadržaj odgovora AI‑a, pa kompanije ne mogu da računaju na klasične clickbait taktike.

Isto tako, kompanije će morati da nauče kako da mere učinak u AI okruženju, gde klikovi nisu jedini cilj, već i interakcija i angažovanje sa odgovorima. U suštini, ovo je nova prilika za oglašavanje: kompanije mogu da budu tu kada korisnik zaista traži informaciju, ali moraju da se prilagode formatu koji je više prirodan i informativan, a ne klasično prodajni.

