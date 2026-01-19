Slušaj vest

Ilon Mask je podneo tužbu pred saveznim sudom tražeći do 134 milijarde dolara od OpenAI i Microsofta, tvrdeći da ima pravo na „nepravedne profite“ koje su kompanije navodno ostvarile zahvaljujući njegovim ranim doprinosima. Tužba, podneta u petak, ističe Maskovu ključnu ulogu u stvaranju i ranoj ekspanziji OpenAI-ja, koji je pomogao da se osnuje 2015. godine.

Prema Masku, OpenAI je profitirao između 65,5 i 109,4 milijarde dolara zahvaljujući njegovoj podršci, dok je Microsoft profitirao između 13,3 i 25,1 milijarde dolara. Tužba je podneta uoči visokoprofilnog suđenja koje je zakazano za april u Oaklandu, Kalifornija.

Foto: Shutterstock

Maskova uloga u OpenAI - početna ulaganja i ekspertiza

Maskov pravni tim naglašava da je preduzetnik igrao centralnu ulogu u osnivanju OpenAI-ja. „Bez Ilona Maska, ne bi bilo OpenAI-ja“, izjavio je njegov glavni advokat Steven Molo. On je naveo da je Mask obezbedio većinu početnog kapitala, pozajmio svoj ugled i podelio ključna znanja o razvoju tehnološkog biznisa.

Sudski dokumenti navode da je Mask uložio oko 38 miliona dolara, što je predstavljalo 60% početnog kapitala OpenAI-ja. Osim finansijske podrške, Mask je pomogao u regrutovanju ključnog osoblja, povezao osnivače sa uticajnim kontaktima i povećao kredibilitet startapa u kritičnom početnom periodu.

OpenAI Foto: Shutterstock

OpenAI i Microsoft uzvraćaju

OpenAI je odbacio Maskovu tužbu kao „neozbiljan zahtev“ i opisao je kao deo šire „kampanje uznemiravanja“ protiv kompanije. Microsoft, s druge strane, nije javno komentarisao iznos naknade koju Mask traži, ali je ranije tvrdio da ne postoje dokazi da je pomogao ili podržao OpenAI.

Obe kompanije su u petak podnele odvojene pravne izazove kako bi osporile Maskove tvrdnje o šteti. Tražile su od suda da ograniči svedočenje Maskovog finansijskog eksperta, tvrdeći da su proračuni „izmišljeni“, „neproverljivi“ i bez presedana. Kompanije su takođe navele da bi ti iznosi mogli zbuniti porotu.

Foto: Shutterstock

Spor oko vrednovanja i štete

Maskova tužba se zasniva na tvrdnji da su OpenAI i Microsoft ostvarili ogromne profite zahvaljujući njegovim ranim doprinosima. U podnesku se situacija poredi sa ranom investicijom u startap, gde investitor može ostvariti višestruko veći profit od početnog ulaganja, tvrdeći da su dobici kompanija znatno veći od njegovih doprinosa.

Bogat preduzetnik takođe može tražiti kaznene odštete ili druge pravne mere, uključujući moguću zabranu određenih aktivnosti, ukoliko porota utvrdi odgovornost kompanija. Podnesak ne precizira oblik bilo koje zabrane, ostavljajući otvorenim pitanje kako bi Mask mogao sprovesti takvu odluku.

Foto: Shutterstock

Suđenje će ispitivati transformaciju

Suštinski deo Maskove tužbe je tvrdnja da je OpenAI prekršio svoju originalnu misiju prelaskom u profitnu strukturu. Od napuštanja OpenAI-ja 2018. godine, Mask se fokusirao na sopstveni AI projekat xAI, koji razvija konkurentski četbot Grok.

Sudija u Oaklandu je odlučio da će porota razmatrati suđenje, stavljajući Maska, OpenAI i Microsoft na put ka jednom od najviše praćenih tehnoloških sporova ove godine. Slučaj otvara važna pitanja o ranim investicijama u startape, prelasku neprofitnih organizacija u profitne i finansijskim ulozima u razvoju veštačke inteligencije.

