Pretplatnike Spotify-a u SAD-u ove nedelje je dočekao hladan tuš. Kompanija je objavila novo poskupljenje, treće za manje od tri godine, čime jasno poručuje da je spremna da rizikuje lojalnost svojih korisnika. Sa novim cenama, Spotify Premium se bez dileme pozicionira kao jedan od najskupljih muzičkih striming servisa na tržištu.

Pojedinačni Premium plan sada košta 12,99 dolara mesečno, dok Studentski skače na 6,99 dolara. Duo i Family pretplate pogođene su još jače, sa cenama od 18,99 i 21,99 dolara. Nove tarife važe odmah za nove korisnike, dok će se postojećima primeniti već pri sledećoj naplati, bez ikakvog prelaznog perioda ili olakšica.

Najskuplji izbor bez najboljeg kvaliteta

Spotify je i pre ovog poskupljenja bio skuplji od Apple Music-a, Tidal-a i YouTube Music-a. Sada ta razlika više ne može da se ignoriše. Spotify je zvanično postao najskuplja opcija među velikim striming servisima, posebno kada su u pitanju porodični i dvočlani paketi.

Amazon Music Unlimited je ranije bio izjednačen sa Spotify-jem po ceni za korisnike bez Prime pretplate, dok su Prime korisnici plaćali znatno manje. Nakon ovog povećanja, Spotify je skuplji od svih glavnih konkurenata, a pitanje koje se samo nameće jeste šta korisnici zapravo dobijaju zauzvrat.

„Briga za umetnike“ ili zgodno objašnjenje?

Spotify tvrdi da poskupljenja „odražavaju vrednost koju platforma isporučuje“ i da omogućavaju bolje uslove za umetnike. Na papiru, Spotify zaista isplaćuje veći procenat svojih prihoda nosiocima prava nego neki konkurenti, uključujući Apple Music.

Međutim, realnost je znatno manje glamurozna. Zbog besplatnog, oglasima podržanog nivoa i specifičnog modela isplate, Spotify u praksi plaća manje po jednom strimu nego Tidal i Apple Music. Kada bi ista pesma ostvarila 1.000 strimova na svim platformama, Tidal bi isplatio najviše, zatim Apple Music, potom Amazon Music Unlimited, Spotify i na kraju YouTube Music.

Lossless zvuk stigao kasno i uz veću cenu

Tajming ovog poskupljenja teško da je mogao biti gori. Spotify je tek u septembru 2025. godine konačno uveo lossless, odnosno CD-kvalitet zvuka za Premium korisnike, iako je ta funkcija bila najavljena još početkom 2021. godine. Višegodišnje kašnjenje ozbiljno je narušilo imidž kompanije.

Iako je lossless zvuk u startu bio uključen bez dodatne naplate, već mesec dana kasnije pojavile su se glasine o povećanju cena. U isto vreme, konkurentski servisi poput Apple Music-a, Tidal-a i Amazon Music Unlimited-a nude još kvalitetniji lossless zvuk, često uz Dolby Atmos, i to po nižim cenama nego Spotify.

Da li Spotify sam tera korisnike da odu?

Spotify i dalje neumorno dodaje nove funkcije, poruke unutar aplikacije, podkaste, audio-knjige i AI alate. Ipak, za mnoge ljubitelje muzike, sve to deluje kao skretanje pažnje sa onoga što je najvažnije, kvalitetnog zvuka i fer cene.

Iako Spotify i dalje prednjači po algoritmima, preporukama i društvenim opcijama, njegova ukupna vrednost rapidno bledi. Servisi poput YouTube Premium-a, Apple Music-a i Tidal-a sada nude više za manje novca. Sa svakim novim poskupljenjem, Spotify sve glasnije postavlja pitanje na koje korisnici sve češće imaju isti odgovor, možda je vreme za odlazak.

