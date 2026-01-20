Slušaj vest

Meta platforma Threads prvi put je prestigla X po broju dnevnih korisnika na mobilnim uređajima širom sveta, što je signal da se digitalni pejzaž društvenih mreža ozbiljno menja. Prema procenama analitičke firme Similarweb, početkom januara Threads je imao oko 143 miliona dnevno aktivnih korisnika, dok je X zaostajao sa 126 miliona.

Ovaj skok pokazuje koliko brzo Threads privlači korisnike. Dok X i dalje dominira u tradicionalnom smislu i na desktopu, Threads je postao nezaustavljiva sila među mobilnim korisnicima, što nagoveštava da se način na koji ljudi konzumiraju društvene mreže drastično menja.

Različiti trendovi rasta jasno pokazuju pravac

Podaci o godišnjem rastu nisu samo statistika, oni crtaju jasan obrazac. Threads je u poslednjih godinu dana porastao neverovatnih 37,8%, dok je X zabeležio pad od 11,9% u mobilnoj upotrebi. Ovi brojevi jasno pokazuju da je Threads postao ozbiljan konkurent, što se ne može ignorisati.

Ovo nije samo privremeni trend. Threads osvaja novu publiku neverovatnom brzinom, dok X pokušava da zadrži korisnike koji polako migriraju ka mobilnim platformama koje nude bržu i jednostavniju interakciju. Ovaj preokret može označiti dugoročnu promenu u globalnom angažmanu korisnika na društvenim mrežama.

Američko tržište ostaje konkurentno

U SAD situacija je i dalje napeta. X vodi sa 21,2 miliona dnevnih mobilnih korisnika, dok Threads prati sa 19,5 miliona. Razlika je mala, ali svaka statistika pokazuje da je tempo promene ogroman. X i dalje dominira, ali Threads brzo smanjuje razliku, što govori o njegovoj brzoj adaptaciji na specifičnosti američkog tržišta.

Threads beleži rast od gotovo 42% u odnosu na prošlu godinu, dok X raste 18%. Ako trend bude nastavljen, ni Američko tržište neće dugo ostati pod kontrolom X-a. Brzina je sada na strani Threads-a, koji se jasno pozicionira kao konkurent u najvažnijem tržištu društvenih mreža.

Upotreba desktop-a drži X u prednosti

Na desktopu X i dalje vlada. Platforma beleži oko 150 miliona dnevnih poseta i korisnika širom sveta, što joj daje jasnu prednost u ovom segmentu. Međutim, to ne znači da Threads ne može da preuzme deo tog tržišta, posebno ako nastavi sa rastom na mobilnim uređajima.

Threads, s druge strane, ima tek oko 9 miliona korisnika na webu, što pokazuje da je njegova snaga u mobilnom svetu. Razlika između mobilnog i desktop iskustva sada postaje ključna tačka u trci za korisnike. Dok X ostaje dominantan na desktopu, Threads koristi prednost mobilne tehnologije kako bi osigurao veći angažman.

Konkurencija i kontroverze oblikuju širu sliku

Konkurencija nije ograničena samo na Threads i X. Bluesky, platforma Džeka Dorsija, ima sada oko 3,6 miliona dnevnih mobilnih korisnika, što je pad od 44,4% u odnosu na prethodnu godinu. Dorsey je napustio odbor i otvoreno kritikovao projekat, tvrdeći da ponavlja stare greške Twitter-a.

X se, u međuvremenu, našao u žiži skandala zbog xAI Grok četbota, koji je bez pristanka korisnika kreirao eksplicitne slike žena i u nekim slučajevima maloletnih devojaka. Nakon masovne kritike i istrage u Kaliforniji, kompanija je ograničila generisanje slika i uvela strože zaštitne mere. Ova kontroverza dodatno komplikuje X-ovu borbu da zadrži korisnike u eri mobilne dominacije Threads-a.

