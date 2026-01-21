Slušaj vest

Ako ste nedavno imali problema sa gašenjem vašeg Windows 11 uređaja, niste jedini. Microsoft je izdao hitnu „izvanrednu“ popravku nakon što je januarsko sigurnosno ažuriranje iz 2026. izazvalo nekoliko problema. Neki korisnici su primetili da se uređaji samo restartuju, umesto da se gase ili prelaze u hibernaciju, što je izazvalo brzu reakciju Microsoft-a.

Ova popravka takođe rešava probleme sa daljinskim povezivanjem, omogućavajući korisnicima da ponovo pristupe svojim uređajima putem aplikacija za daljinsko povezivanje. Bez obzira da li koristite Windows 11 ili Windows 10, ažuriranje je ključno za vraćanje normalne funkcionalnosti nakon nedavnih smetnji.

Problemi sa gašenjem zbog Secure Launch-a

Osnovni uzrok problema sa gašenjem čini se da je povezan sa uređajima koji koriste Secure Launch, bezbednosnu funkciju koja štiti računar od napada na nivou firmvera tokom procesa pokretanja. Ova funkcija, iako poboljšava bezbednost, čini se da je uzrokovala da neki uređaji ignorišu komande za gašenje, umesto toga pokrećući samo restartovanje ili hibernaciju.

Microsoft-ova popravka cilja ove uređaje, omogućavajući korisnicima da ponovo normalno gase ili hiberniraju svoje sisteme. Odgovor kompanije naglašava važnost održavanja ravnoteže između robusnih bezbednosnih funkcija i stabilnosti sistema.

Rešeni problemi sa daljinskim pristupom

Još jedna ključna popravka u hitnom ažuriranju vraća mogućnost korisnicima da se ponovo prijave na Windows 10 i 11 uređaje putem daljinskog pristupa. Prethodno su korisnici imali problema sa neuspelim prijavama, kada su pokušavali da pristupe svojim uređajima putem alata za daljinsko povezivanje. Ovaj problem je bio široko prijavljen, naročito nakon januarskog sigurnosnog ažuriranja.

Microsoft je potvrdio ovaj problem na svojoj stranici sa poznatim problemima, objašnjavajući da su neuspešni pozivi za unos korisničkog imena i lozinke bili odgovorni za nemogućnost prijave. Popravka u ovom hitnom ažuriranju rešava ovaj problem, omogućavajući lakši daljinski pristup pogođenim uređajima.

Neki problemi i dalje postoje uprkos ažuriranjima

Iako su problemi sa gašenjem i daljinskim pristupom sada uglavnom rešeni, neki korisnici i dalje prijavljuju greške nakon instalacije januarskog ažuriranja. Prema izveštajima sa WindowsLatest-a, problemi kao što su prazni ekrani i rušenje Outlook Classic aplikacije i dalje postoje. Ove greške ukazuju na to da je januarsko sigurnosno ažuriranje imalo širi uticaj nego što se prvobitno pretpostavljalo.

U oktobru je Microsoft već morao da izda još jednu hitnu popravku, ovaj put vezanu za problem sa Windows Recovery okruženjem. Ove stalne poteškoće sugerišu da će možda biti potrebna još neka ažuriranja da bi se potpuno stabilizovao sistem.

Produžena podrška za Windows 10 korisnike

Za korisnike koji nisu spremni da pređu na Windows 11, Microsoft nudi način da produže životni vek Windows 10. Kroz program za produžena sigurnosna ažuriranja (Extended Security Updates - ESU), korisnici mogu i dalje primati važne sigurnosne zakrpe, čak i dok se podrška za Windows 10 polako smanjuje.

Ovaj potez omogućava preduzećima i pojedincima dodatno vreme da pređu na Windows 11 po svom ritmu, olakšavajući prelazak za one koji još uvek razmatraju novi operativni sistem ili se suočavaju sa problemima sa kompatibilnošću.

