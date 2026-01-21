Slušaj vest

Prošlo je samo mesec dana od kada je Australija donela najdrastičniji zakon na svetu, zabranu društvenih mreža za mlade ispod 16 godina. Ovaj radikalni potez, koji se sprovodi kroz Zakon o izmeni bezbednosti na internetu, naterao je platforme poput Instagram-a, TikTok-a, YouTube-a i X (bivši Twitter) da izvrše strogu verifikaciju uzrasta. Uz pomoć biometrijskih metoda kao što su prepoznavanje lica, otpremanje ličnih dokumenata ili povezivanje bankovnih podataka, zakon stavlja teret na tehnološke kompanije, a ne na roditelje ili decu. Ako ove kompanije ne uspeju da se prilagode novim pravilima, kazne mogu dostići zastrašujućih 49,5 miliona australijskih dolara (32 miliona dolara).

Ovaj potez australijske vlade usmeren je na zaštitu mladih od štetnih efekata društvenih mreža, zavodljivih algoritama koji uništavaju mentalno zdravlje, narušavaju san i povećavaju stres. Međutim, kritičari tvrde da će zabrana biti beskorisna i da će tinejdžeri pronaći načine da je zaobiđu. Da li je ovo zaista konačan udarac za društvene mreže ili tek početak?

Sloboda i frustracija u jednom paketu

Za mnoge tinejdžere, zabrana društvenih mreža donela je osećaj oslobođenja kakav nisu mogli da zamisle. Kao što kaže 14-godišnja Emi, sada se oseća kao da je skinula ogroman teret sa svojih ramena, jer više ne mora da održava "savršen" imidž na Snapchatu. Umesto toga, sada ide na trčanje, bavi se hobijima i konačno ima vremena za stvarne razgovore sa prijateljima. Zakon je za nju postao ulaznica u novi svet, svet bez stresa i opterećenja.

Međutim, nisu svi srećni zbog ove promene. Kako se jedna društvena mreža gasi, druge ubrzano preuzimaju prostor. Aplikacije kao što su Lemon8, Yope i Discord beleže ogromne skokove u broju preuzimanja, dok VPN servisi doživljavaju pravi procvat. Mnogi tinejdžeri već su pronašli način da zaobiđu ovu zabranu. Međutim, australske vlasti su brze u reakciji, pa platforme poput Lemon8 već se usklađuju sa novim pravilima. Da li je ovo stvarna zaštita ili samo "kec u rukavu" za tehnološke gigante?

Da li ovaj zakon uništava slobodu interneta?

Kompanije nisu samo pristale na novi zakon, već se protive njegovoj implementaciji. Meta (Instagram) je prijavila da je blokirala više od 500.000 naloga tinejdžera, ali i upozorila da samo verifikacija uzrasta na društvenim mrežama nije dovoljna. Tinejdžeri koriste preko 40 aplikacija nedeljno, a mnoge od njih nisu obuhvaćene zabranom. Ovaj "zakonski propust" može im omogućiti da i dalje budu izloženi štetnom sadržaju, tvrdi Meta.

Reddit, sa druge strane, nije samo kritikovao zakon, već je pokrenuo pravnu borbu protiv australijske vlade. Oni tvrde da zabrana ozbiljno narušava slobodu govora i uskraćuje mladima pravo na političke i društvene diskusije, što je ključni element njihove društvene i političke angažovanosti. Ovaj pravni izazov postavlja pitanje gde se povlači crta između bezbednosti i slobode internetskog izražavanja.

Hoće li svet usvojiti australijski model?

Dok Australija šokira svet, brojne druge zemlje već razmatraju da slede njen primer. U Velikoj Britaniji, premijer Keir Starmer zatražio je da se zabrana društvenih mreža uvede i tamo, zabrinut zbog porasta vremena koje deca provode online. A u Sjedinjenim Državama, 64% registrovanih birača podržava zabranu društvenih mreža za tinejdžere, a isto tako i zabranu mobilnih telefona u školama.

Australija je otvorila Pandorinu kutiju i postavila pitanje da li je sloboda na internetu vredna svih štetnih posledica koje društvene mreže imaju na mentalno zdravlje mladih? I dok mnoge zemlje sada prate situaciju, jasno je da će se ovaj kontroverzni zakon odraziti na globalne politike zaštite mladih.

Šokantna budućnost digitalnog sveta za mlade

Ova zabrana je samo početak. Kakvu budućnost možemo očekivati za tinejdžere na internetu? S obzirom na brzinu kojom se menjaju tehnologije i pristupi zaštiti mladih, samo je pitanje vremena kada će druge zemlje usvojiti slične zakone. Hoće li društvene mreže pronaći nove načine da se "usklade" sa zakonima ili će se potpuno promeniti njihova priroda? I kako će reagovati generacije koje su odrasle uz internet, ako im bude uskraćena sloboda digitalne interakcije?

Australija je postavila ne samo zakon, već i globalni izazov. Dok se tehnologija sve više meša u svakodnevni život, ovo je možda trenutak kada ćemo morati da preispitamo granice slobode i bezbednosti u digitalnom svetu. Da li će ovo biti novo poglavlje u načinu na koji svet štiti svoju decu, ili početak potpunog preobražaja interneta kakvog poznajemo?

