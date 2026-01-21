Slušaj vest

Mira Murati nije samo jedan od lica u svetu tehnologije, ona je žena koja oblikuje budućnost i to na način koji menja ceo svet! Rođena u Albaniji, a odrasla sa vizijom koja je prešla granice, Mira je postala sinonim za revoluciju u veštačkoj inteligenciji. Ova nevrovatno talentovana inženjerka napustila je Albaniju sa samo 16 godina i odlučila da osvoji svet. Prvo Kanada, pa prestižni Dartmouth College, i onda Tesla, gde je oblikovala budućnost automobilske industrije kroz razvoj Modela X.

Iako je njeno ime postalo sinonim za ChatGPT, DALL-E i GPT-4, ono što je zaista čini jedinstvenom nije samo tehnološki uspeh. Mira je postavila standarde za to kako AI može, a ne sme, da utiče na svet. Njena misija? Da AI postane alat koji nam pomaže, ne preti. I da pokaže svetu da tehnologija može biti etička, saosećajna i, da, ljudska - bez obzira na to koliko je napredna.

Foto: Profimedia

Odlazak iz OpenAI: Krenula je po svoje

Nakon što je briljirala kao CTO u OpenAI, Mira je donela možda najhrabriju odluku u svojoj karijeri, da napusti gigant i stvori nešto svoje, Thinking Machines Lab. I nije bilo samo hrabro, bilo je i genijalno. U startupu je spojila briljantne umove, pokrenula fundaciju vrednu 2 milijarde dolara i postavila Thinking Machines na mapu kao ozbiljnu konkurenciju. Mnoge velike investicije su odmah prepoznale njen potencijal, a vrednost startupa skočila je na neverovatnih 12 milijardi dolara.

Ali, sa velikim ambicijama dolazi i veliki pritisak. Mira nije samo želela da stvori još jednu kompaniju, ona je želela da demokratizuje AI. Da stvori alate koji neće samo rešavati probleme, već transformisati način na koji živimo. To je bio njen cilj. Međutim, ni ona nije očekivala da će put ka tom cilju biti tako uzburkan.

Foto: Instagram Printscreen

Turbulentni trenuci: Kad osnivači napuste brod

I dok je svet buljio u Thinking Machines kao novog pionira, nema ničeg lakog u tome biti lider u tehnološkoj revoluciji. U samo nekoliko meseci, Murati je doživela prvi veliki udarac, dva ključna osnivača, Baret Zof i Luk Mec, odlučila su da se vrate u OpenAI. Zof, koji je bio CTO, napustio je brod, a Murati nije imala izbora nego da nađe novog lidera, i to u Soumithu Chintali, AI stručnjaku koji je već svojim radom ostavio trag.

Ali to nije sve. Niti 24 sata nakon Zofovog odlaska, OpenAI je objavio da su se svi vratili u njihov tim! Tenzija je bila opipljiva, a pitanje se nametnulo: Šta se dešava sa Thinking Machines? Kako je moguće da su toliko važni ljudi napustili Muratinu kompaniju?

Foto: Shutterstock

Šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata?

Odlazak osnivača u samom početku nije samo bleda tačka na visokom tehnološkom putovanju, to je udarac u srce. Talentovani ljudi poput Zofa, Mec-a i Endrua Taloča, koji je otišao u Metu, nisu samo deo nekog tima, oni su bili temelj onoga što je Thinking Machines trebalo da postane. Murati je trebalo da se nosi sa mogućim neuspehom. Svaka odluka, svaki potez sada je bio pod mikroskopom.

Da li je to bilo pitanje nesuglasica u timu? Da li je preveliki pritisak na lideru? Ili je samo priroda industrije takva, u Silicijumskoj dolini se talent stalno premešta? Ali, jedno je sigurno: Thinking Machines sada mora da nađe načina da opstane i izađe iz ove krize. Iako su mu nedostajali ključni ljudi, Murati je i dalje na čelu i ne planira da stane. S novim liderstvom i novim izazovima, sve oči su sada uprte u nju.

Foto: Profimedia

Mira Murati i Srbija: Tih i neutralan stav

Mira Murati nije samo tehnološka ikona, ona je i politički diplomat u svetu punom napetosti. Iako je ponosna na svoje albansko poreklo, njen stav prema Srbiji i okolnim zemljama uvek je bio isključivo profesionalan. Nikada nije ulazila u političke debate niti je koristila svoj uticaj kako bi se bavila nacionalnim pitanjima. Nema ni jednog trenutka u kojem je u svojim intervjuima ili javnim nastupima iznosila negativan stav prema Srbiji.

Njene reči uvek su bile usmerene na to kako tehnologija može unaprediti društvo, sa idejom da AI mora služiti čovečanstvu, a ne političkim agendama. Neutralnost u svetu sa tolikim tenzijama bila je ključno oruđe u njenoj sposobnosti da ostane usmerena na ono što je zaista važno, izgradnju odgovornog AI-a.

Foto: Profimedia

Muratijeva vizija budućnosti AI-a

Uprkos turbulencijama, Mira ne odustaje. Niko nije rekao da će biti lako. Thinking Machines možda suočava sa teškim vremenima, ali Murati je nepopustljiva. Njen fokus je i dalje na tome da AI bude alat za dobrobit ljudi. Svuda oko nje, tehnologija se ubrzano razvija, ali ona veruje da je samo odgovoran pristup ključ za izbegavanje katastrofalnih posledica.

Njene reči nisu samo teške, one su i inspirativne. Mira se zalaže za AI koji nije samo funkcionalan, već i etičan i odgovoran, sa ciljem da svi budemo ravnopravni u njegovoj upotrebi. Sa novim timom i investicijama koje je privukla, Murati je i dalje na čelu revolucije koja će oblikovati našu budućnost. Neka predstojeći izazovi samo budu još jedan dokaz njene snage i sposobnosti.

