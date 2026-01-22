Slušaj vest

Američka organizacija U.S. International Trade Commission (ITC) pokrenula je duboku istragu koja bi mogla imati ozbiljne posledice po tehnološke gigante Apple, Samsung i Garmin. Istraga se odnosi na patente vezane za tehnologiju detekcije pada u pametnim satovima, funkciju koja je postala ključna za mnoge nosive uređaje. Ovaj postupak pokrenut je nakon prijave kompanije UnaliWear iz Teksasa, koja tvrdi da su nekoliko velikih igrača na tržištu prekršili njene patente vezane za algoritme i metode detekcije pada.

Ono što je počelo kao regionalni spor, moglo bi potencijalno da preoblikuje ceo tržište pametnih satova. Iako se najviše govori o Apple Watch uređaju, istraga se proširuje i na sve pametne satove i povezane uređaje koji koriste tehnologiju detekcije pada. To znači da bi Samsung, Garmin, Google i drugi proizvođači pametnih uređaja mogli biti pogođeni, što stavlja dodatni pritisak na čitav sektor.

Foto: Shutterstock

Patentni spor oko detekcije pada

U središtu istrage nalazi se patent za tehnologiju detekcije pada, tačnije, algoritmi koji mogu prepoznati kada osoba padne i može joj biti potrebna pomoć. Kompanija UnaliWear, koja je podnela prijavu, tvrdi da mnogi proizvođači koriste njenu tehnologiju bez dozvole. Iako je najveći fokus na Apple Watch uređaju, istraga obuhvata širi krug, potencijalno utičući na druge pametne satove i nosive uređaje sa sličnim funkcijama.

Ovaj pravni proces nije samo sitna pravna nesuglasica. UnaliWear traži od ITC-a da preduzme dve ključne mere: zabranu uvoza uređaja koji navodno krše njene patente i zabranu prodaje proizvoda koji su već na tržištu SAD-a. Ukoliko uspeju u tome, posledice po industriju mogle bi biti dramatične, posebno ako se dokaže da su i druge kompanije kao što su Samsung i Garmin prekršile patente.

Foto: Shutterstock

Zabrana prodaje mogla bi uzdrmati tržište

Potencijalni ishodi ove istrage imaju dalekosežne posledice. Ako ITC presudi u korist UnaliWear-a, tržište pametnih uređaja moglo bi se naći u velikoj krizi. Kompanija traži od ITC-a da primeni dve ključne mere: prvo, zabranu uvoza uređaja koji su sporni, i drugo, zabranu prodaje proizvoda koji su već na američkom tržištu. Takva presuda ne bi pogodila samo Apple, već bi mogla da se proširi i na druge velikane kao što su Samsung i Garmin, koji koriste slične tehnologije detekcije pada.

U najgorem scenariju, pogođene kompanije bile bi primorane da povuku svoje pametne satove sa američkog tržišta ili se suoče sa pravnim posledicama. Za tehnološke firme, ovo bi predstavljalo skupi udarac, utičući na prodaju i poverenje potrošača. Za krajnje korisnike, to bi moglo značiti gubitak pristupa popularnim uređajima koji su na tržištu pozicionirani kao esencijalni za zdravlje i sigurnost, naročito za starije osobe ili one sa zdravstvenim problemima kojima je detekcija pada ključna funkcionalnost.

Foto: Shutterstock

Apple-ov dugi istorijat sa patentnim sporovima

Ovo nije prvi put da se Apple našao u centru patentnih sporova koji se odnose na njegove nosive uređaje. Prethodni pravni spor sa kompanijom Masimo, vezan za patente u vezi sa tehnologijom merenja nivoa kiseonika u krvi, doveo je do privremene zabrane prodaje Apple Watch-a na tržištu SAD. Iako je Apple uspeo da reši ovaj spor i ukloni zabranu, taj slučaj je jasno pokazao moć ITC-a da izda sankcije velikim tehnološkim kompanijama.

Za Apple, ovaj novi postupak može delovati kao deja vu. Kompanija nije strana u patentnim izazovima, naročito u brzo rastućem sektoru nosive tehnologije. Međutim, ovaj slučaj može biti složeniji, jer se ne odnosi samo na Apple Watch, već na sve konkurente koji koriste sličnu tehnologiju detekcije pada. Ako ITC presudi protiv uključenih kompanija, to bi moglo dovesti do dugog i skupog pravnog procesa sa neizvesnim ishodom.

Foto: Shutterstock

Šire posledice za industriju nosivih uređaja

Iako je najviše pažnje usmereno na Apple, ova istraga može imati ozbiljan uticaj na celu industriju nosivih uređaja. Detekcija pada postala je ključna funkcija u mnogim uređajima, naročito onima koji se prodaju kao zdravstveni alati, posebno za starije osobe ili ljude sa medicinskim stanjima koja zahtevaju stalno praćenje. Ako patenti UnaliWear-a budu potvrđeni na sudu, to bi moglo primorati kompanije da revidiraju dizajn svojih pametnih satova, ne samo u SAD-u, već i globalno.

Ova istraga takođe postavlja šira pitanja o patentnom zakonodavstvu u tehnološkoj industriji. Kako kompanije nastavljaju da inoviraju u sektoru nosive tehnologije, ovakvi patentni sporovi postaju sve češći, što otežava zaštitu intelektualne svojine, dok istovremeno ometa napredak u tehnologiji. Za potrošače, ovo je još jedan podsetnik na to kako pravni sporovi mogu oblikovati proizvode koje koriste svakodnevno, ponekad bez ikakvih upozorenja.

Foto: Printscreen Android Central

Odgovor ITC-a i šta to znači za potrošače

S obzirom na to da je ITC pokrenuo istragu, kompanije uključene u ovaj slučaj sada imaju rok od 20 dana da odgovore na navode UnaliWear-a, ili se suoče sa presudom koja može imati značajne pravne posledice. ITC bi mogao da izda privremene ili trajne mere koje bi obuhvatile zabranu uvoza i prodaje određenih uređaja, što bi moglo izazvati pometnju na tržištu pametnih uređaja mesecima, pa čak i godinama.

Za potrošače, ishod ovog slučaja može direktno uticati na dostupnost nekih od njihovih omiljenih uređaja. Apple, Samsung, Garmin i druge kompanije možda će morati da prilagode svoje uređaje ili promene svoju ponudu kako bi se uskladile sa eventualnim odlukama ITC-a. Kako istraga napreduje, jedno je jasno: industrija pametnih satova suočava se sa turbulentnim vremenima, a pravne posledice ovog slučaja mogle bi oblikovati budućnost nosivih uređaja na duže staze.

