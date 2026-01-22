Slušaj vest

U svetu automobilske industrije, teško je pronaći model koji od starta stvori toliku buku kao novi Chery Fulwin T9L. Ovaj impresivni crossover, koji je svoje predstavljanje imao u proleće 2024. godine, brzo je postao prava senzacija, privlačeći pažnju i na globalnom tržištu. Na njegovoj premijeri u jesen, kineski gigant Chery je otkrio da će model ući u serijsku proizvodnju pod nazivom Fulwin T9L, što je samo bila uvertira u njegov spektakularni uspeh.

Uprkos tome što je cena ostala obavijena velom misterije, sam model izazvao je pravu pomamu. Ovaj vikend, Chery je započeo uzimanje prednarudžbina, i to bez ikakvih konkretnih informacija o ceni, što je samo dodatno pojačalo interesovanje kupaca. Na tržištu će se pojaviti odmah nakon Kineske Nove godine, koja pada sredinom februara 2026. godine.

Foto: Chery

Imponuje svojim dimenzijama i dizajnom

Fulwin T9L je automobil koji se ne može ignorisati. S dužinom od 4.870 mm, širinom od 1.930 mm i visinom od 1.710 mm, ovaj SUV ne samo da nudi prostranost, već i moćnu prisutnost na putu. S međuosovinskim rastojanjem od 2.920 mm, vozači mogu očekivati vrhunski komfor, dok moderni dizajn sa mekanim linijama, integrisanom rešetkom u branik i poluskrivenim ručkama na vratima daje vozilu futuristički izgled.

Međutim, ono što Fulwin T9L izdvaja od drugih je njegova napredna tehnologija. Na vrhu vetrobranskog stakla smešten je Lidar sistem, koji je ključni deo njegovog autopilot sistema, nazvanog Falcon 700+. Ovaj sofisticirani sistem uključuje 27 senzora i moćni čip Horizon Journey 6P, koji omogućava automobilu da razmišlja brže i preciznije nego ikad pre.

Foto: Chery

Premium komfor u svakom detalju

U kabini, Fulwin T9L se pokazuje kao pravi luksuzni SUV. Upravljač sa dva kraka i odvojeni ekrani za instrument tablu i infotainment sistem nude savremeni ugođaj, dok fizički tasteri ispod ventilacionih otvora omogućavaju jednostavno upravljanje. Centralni tunel nudi bežični punjač i držače za čaše, dok ručica menjača, postavljena na upravljačkom stubu, doprinosi futurističkom izgledu.

Komfor je na vrhunskom nivou - prednja sedišta su grejana, ventilirana, a dodatno imaju funkciju masaže. Zvučni sistem sa 23 zvučnika, kao i grejana i hlađena kutija u centralnom tunelu, garantiraju vozaču i putnicima iskustvo kakvo se samo može poželiti u automobilima premium klase.

Foto: Chery

Performanse i energetska efikasnost

Fulwin T9L nije samo luksuzan - on je i izuzetno moćan. Povezan sa 1,5-litarskim turbo benzinac motorom (156 KS), ovaj plug-in hibrid pruža impresivnu ukupnu snagu od 354 konjske snage i obrtni moment od 330 Nm. Svi ovi podaci daju naslutiti da će T9L biti i prava vozačka uživancija. Takođe, Fulwin T9L dolazi i sa opcijom pogona na sva četiri točka, iako su detalji ove verzije još uvek misterija.

Što se tiče autonomije na struju, Chery je nedavno potvrdio da verzija sa prednjim pogonom može da pređe do 230 km na struju prema kineskom CLTC ciklusu. Kada se baterija isprazni, motor na benzin preuzima i omogućava dalje putovanje uz efikasnost od 3,9 litara na 100 km.

Zapanjujući početak: 6.000 narudžbina u prvih 24 sata

Unatoč tome što nisu bile objavljene sve specifikacije, Fulwin T9L je postao instantni hit u Kini. Chery se pohvalio da je samo 24 sata nakon početka prihvatanja prednarudžbina, model prikupio preko 6.000 narudžbina. Ovo je jasan pokazatelj da se tržište već priprema za dolazak ovog inovativnog crossovera.

Sa svojim modernim dizajnom, vrhunskom tehnologijom, impresivnim performansama i neverovatnom potražnjom, Fulwin T9L predstavlja novi korak u automobilskom svetu - ne samo u Kini, već i globalno. Hoće li ovaj model ponovo potvrditi rastući uticaj Cheryja na svetskom tržištu automobila, vreme će pokazati, ali jedno je sigurno: Fulwin T9L je već sada pravi trendsetter.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: