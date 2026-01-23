Slušaj vest

U najuzbudljivijem potezu ove godine, YouTube CEO Nil Mohan otkrio je plan koji bi mogao zauvek promeniti način na koji doživljavamo platformu. U svojoj najavi za 2026. godinu, Mohan je jasno stavio do znanja da je suzbijanje “AI smeća”, niskokvalitetnog automatizovanog sadržaja, jedan od najvećih prioriteta. U svom obraćanju zajednici, on nije samo nagovestio borbu protiv lošeg sadržaja, već i strategiju koja stavlja kvalitet i autentičnost na prvo mesto.

Kroz ovu najavu, YouTube se poziva na akciju u eri kada veštačka inteligencija prelazi sve granice, ali i kada postaje teško prepoznati gde završava stvarni kreativni rad, a počinje masovna proizvodnja automatizovanih video zapisa. Mohanov plan ima za cilj da postavi jasne granice, vraćajući YouTube u ruke onih koji donose pravi, inspirativni sadržaj.

Nil Mohan YouTube CEO Foto: printscreen YT

Šta je “AI smeće” i zašto je opasno za YouTube?

U poslednjih nekoliko godina, “AI smeće” postalo je pravi problem na platformama poput YouTube-a. Mohan ga opisuje kao video zapise koji su generisani isključivo pomoću veštačke inteligencije, često repetitivni, bez kreativnog uloga, dizajnirani samo da zarade klikove i preglede. Ovi sadržaji nemaju pravu vrednost za korisnike, već samo povećavaju broj pregleda kako bi ostvarili zaradu putem oglasa.

To nije samo estetski problem, ovo je ozbiljna pretnja integritetu YouTube-a. Gledaoci postaju zbunjeni, a kreatori koji ulažu u svoj rad postaju sve manje vidljivi. Ako se ova vrsta sadržaja nastavi širiti, YouTube bi mogao izgubiti status jedne od najvažnijih platformi za autentičnu kreativnost. A to bi bila prava šteta za sve.

Foto: Shutterstock

AI alati za detekciju i uklanjanje lošeg sadržaja

Mohan je otkrio da YouTube neće stati na označavanju AI sadržaja, već planira ozbiljan iskorak u tehnološkim rešenjima. U 2026. godini, platforma će koristiti napredne AI alate koji neće samo označavati niskokvalitetne video zapise, već će ih automatski uklanjati. Samo tako će se izboriti s ogromnim brojem repetitivnih, loših sadržaja koji preplavljuju feedove korisnika.

Novi algoritmi će biti mnogo precizniji i brži, a cilj je da korisnicima omogućimo samo sadržaj koji je zaista vredan njihovog vremena. Možda zvuči kao visokoteknološki pristup, ali je ključan za održavanje YouTube-a kao platforme koja se temelji na kvalitetu, a ne samo na količini.

Foto: Shutterstock

AI kao alat za kreativnost, a ne kao zamena

Dok je Mohan jasno naglasio da će YouTube učiniti sve da se bori protiv lošeg AI sadržaja, on nije odustao od same ideje da AI može biti snažan alat za kreatore. Naprotiv, YouTube planira da AI postane saveznik kreativaca. Više od milion kanala već koristi AI alate na platformi, a brojka samo raste.

Ono što YouTube želi jeste da veštačka inteligencija bude alat koji pomaže kreativnosti, ali ne i njena zamena. Mohan je istakao da će novi alati u 2026. omogućiti kreatorima da prave originalne Shorts, mini-igre i čak muziku, sve sa podrškom veštačke inteligencije. Samim tim, YouTube želi da održi ravnotežu između napredne tehnologije i ljudske mašte, omogućavajući kreatorima da stvaraju na način koji do sada nije bio moguć.

Foto: Shutterstock

Novi koraci ka jačanju intelektualne svojine

Iako je YouTube platforma koja omogućava široku kreativnost, nije zanemarena zaštita prava kreatora. U 2026. godini, YouTube će značajno unaprediti svoj Content ID sistem, što znači da će kreatori imati još veću sigurnost kada je u pitanju zaštita njihovih prava i radova. Povećava se i borba protiv piraterije, koja može u velikoj meri ugroziti jedinstveni sadržaj koji stvaraju.

Takođe, YouTube planira da bude ključna podrška zakonodavstvu kao što je NO FAKES Act, koji se bori protiv širenja deepfake sadržaja. Uz to, YouTube postavlja nove standarde zaštite autorskih prava, omogućavajući kreatorima da sigurno koriste i monetizuju svoj rad, dok se istovremeno sprečava neovlašćena upotreba njihovih dela.

Foto: Shutterstock

Inovacije i održavanje integriteta platforme

Kako digitalni svet postaje sve dinamičniji i konkurentniji, YouTube nastoji da ostane na vrhu. Mohanova najava je jasna: 2026. će biti godina u kojoj će platforma pronaći savršen balans između naprednih tehnologija i očuvanja autentičnosti. YouTube želi da ostane mesto koje favorizuje kvalitetan sadržaj, ali i da bude prostor za nove i uzbudljive inovacije koje donose veštačka inteligencija i kreativni ljudi.

Budućnost YouTube-a zavisi od toga koliko uspešno može da suzdrži talas “AI smeća”, ali i da podrži stvaranje sadržaja koji će i dalje biti vredan gledanja. Ovaj korak nije samo zaštita samog YouTube-a, već i poziv svim kreatorima da nastave da donose inovacije, prateći evoluciju tehnologije, ali nikad ne gubeći iz vida suštinske vrednosti – autentičnost i kreativnost.

