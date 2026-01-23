Slušaj vest

Zamislite da vam nestane celokupno bogatstvo, i to na način koji vas tera da osećate bespomoćnost. Kriptovalute su digitalne, ali njihova krađa ostavlja stvarne posledice. Na blokčejnu, svaka transakcija je trajno zabeležena. Zastrašujuće je što možete da gledate svoj novac dok nestaje i znate da ništa ne možete da uradite. „Vidite svoj novac tamo, ali ništa ne možete da uradite“, kaže Helen, kojoj je nestalo 315.000 dolara. To je poput toga da gledate kako lopov stavlja vaše stvari sa druge strane neprelazne jame, a vi ne možete da pređete.

Helen i njen muž Richard (nije njegovo pravo ime) uložili su sedam godina napornog rada u kriptovalute, prateći svaki korak, sa pažnjom na privatnim ključevima. Ali to nije bilo dovoljno. Hakeri su ušli u njihov Cloud, ukrali podatke o novčaniku, i uništili sve. Njihov novac je nestao u tišini, ostavljajući ih da bespomoćno gledaju kako se sredstva kreću kroz blokčejn znajući tačno ko je ukrao, ali nemajući način da im se suprotstave.

Foto: Shutterstock

Kripto kriminal u porastu: Više meta, veće krađe

Prema podacima, u 2025. godini, gubici od krađa kriptovaluta dostigli su 3,4 milijarde dolara. To nije samo broj; to je ogroman iznos koji odražava ozbiljan porast kriminala. Na globalnom nivou, 560 miliona ljudi poseduje kriptovalute a broj krađa raste iz godine u godinu. U 2025, napadi su se udvostručili, sa 40.000 na 80.000 napada u samo jednoj godini.

Za kriminalce, kriptovalute nisu samo digitalni novac to je nova „krtica“ koja nosi bogatstvo. Sajber napadi postaju svakodnevna stvar, a hakeri, poput onih sa Severa Koreje, kradu milijarde sa kripto platformi. I dok velike kompanije mogu da prežive gubitke, pojedinci kao Helen i Richard nemaju takvu sreću. Hakeri koriste sofisticirane tehnike, manipulaciju i prevaru, čineći svoje napade gotovo nemogućim za otkrivanje i sprečavanje.

Bitkoin Foto: Shutterstock

Zaštita tradicionalnih finansija vs. divlji zapad kriptovaluta

Kada vam nestane novac u tradicionalnom bankovnom sistemu, banke su tu da pokriju štetu. U svetu kriptovaluta? To je divlji zapad. „Ako nešto pođe po zlu, možete da zaboravite na povratak svog novca“, upozorava FCA. Banke su regulisane, ali kriptovalute nisu. Velike berze poput Binance-a zatvorene su u mnogim zemljama, ostavljajući korisnike u opasnoj zoni bez pomoći.

Svet kriptovaluta je još uvek neuređen, i to stvara savršeno plodno tlo za kriminal. I dok kriminalci ne priznaju granice napadaju sa svih strana sveta obični investitori ostaju nezaštićeni. Kada nešto pođe po zlu, pravi izazov postaje - ko je odgovoran i ko može da vam pomogne? Nažalost, odgovor je gotovo uvek „niko“.

Haker preko laptopa hakuje bitkoin Foto: Shutterstock

Napadi ključeva: Nasilje u svetu kriptovaluta

Svet digitalnih valuta sada nije samo meta sajber napada, već i nasilnih fizičkih napada. Kriminalci nisu samo postali vešti u hakovanju sada koriste oružje. „Napadi ključeva“ postaju svakodnevica: upadate u ozbiljan problem kada gubite više od novca gubite životnu sigurnost. U Španiji je par držan kao taoci dok su pokušavali da ih nateraju da prenesu sredstva. Muškarac je upucan, a telo pronađeno u šumi.

To nije izuzetak, to postaje pravilo. U Francuskoj, SAD-u, širom sveta, kriminalci više nisu samo u potrazi za digitalnim novcem oni su spremni da idu do kraja kako bi došli do privatnih ključeva. Nasilje u kripto svetu nije više neka daleka opasnost to je realnost koju mnogi sada moraju da se suoče.

Foto: Shutterstock

Kradene baze podataka i podzemna ekonomija

Ukradene baze podataka su postale najnoviji "rudnik" za prevarante koji žele da napadnu bogate investitore u kriptovalute. Podaci o luksuznim potrošačima, poput onih koji kupuju Gucci i Balenciaga, postali su vredno blago za hakere. Tako je, koristeći ukradene podatke, jedan od prevaranata uspeo da prevari korisnike Coinbase-a za 1,5 miliona dolara.

Ali ovo nije samo „tehnička prevara“ to je sistemski problem. Baze podataka se stalno ažuriraju, stvarajući plodno tlo za nove napade. Hakeri ne samo da koriste podatke, već čak i targetiraju specifične pojedince koji poseduju kriptovalute. U svetu koji raste, prevara postaje još sofisticiranija i još opasnija.

Foto: Shutterstock

Samostalna odgovornost: Sloboda, ali i rizik

Samostalna odgovornost je velika sloboda, ali i ogromna odgovornost.. Metju Džouns, žrtva krađe, odlučio je da stvori sigurni novčanik sa dodatnim bezbednosnim funkcijama, uključujući biometrijske provere i geofencing tehnologiju. To je njemu omogućilo da bude „vlastita banka“, ali realnost je da samostalna custodija nosi veliki rizik. Ako nešto pođe po zlu, niko vam ne može pomoći.

Helen i Richard su doživeli potpunu tragediju: njihov novac, uključujući i sredstva od prodaje kuće Richardove majke, nestao je bez traga. Sa kriptovalutama, sloboda dolazi sa cenom i tu cenu su platili oni, ali i mnogi drugi investitori. Bez obzira na sve mere opreza, kriptovalute ostaju rizične, i čak najbolji zaštitni mehanizmi nisu dovoljni.

StealBit Foto: Shutterstock

Cena slobode: Kriptovalute u svetu rizika i nagrada

Kriptovalute obećavaju ogromnu slobodu kontrola nad sopstvenim novcem, transakcije bez posrednika i neverovatni povrati. Ali što je veći broj krađa, to je jasnije da je cena te slobode postala previsoka. Helen i Richard su platili tu cenu, a mnogi drugi su u sličnim opasnostima.

I dok mnogi veruju u potencijal digitalnih valuta, realnost je da svet kriptovaluta postaje sve opasniji. Više nije samo pitanje hoće li se dogoditi krađa pitanje je kada će se dogoditi, a kako hakeri postaju sve sofisticiraniji, ni najbolji investitori nisu sigurni. Cena slobode u ovom svetu ne može se zanemariti ona postaje sve skuplja, a cena koju ljudi plaćaju sve ozbiljnija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: