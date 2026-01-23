Slušaj vest

Ubisoft, francuski gigant u industriji video igara poznat po serijama kao što je Assassin's Creed, suočava se sa ozbiljnom krizom. U sredu je kompanija objavila opsežan plan restrukturiranja koji podrazumeva otkazivanje šest budućih igara i reorganizaciju operacija, što je izazvalo pad deonica na najniži nivo u poslednjih deset godina. Ova najava dovela je do dramatičnog opadanja cena deonica za 35% u četvrtak, što bi moglo biti najveće jednodnevno smanjenje od 1996. godine, kada je kompanija postala javna.

Oštar pad vrednosti akcija odražava zabrinutost investitora u pogledu budućnosti kompanije. Tržišna kapitalizacija, koja je 2018. godine bila oko 11 milijardi evra, sada iznosi samo 616 miliona evra, što predstavlja dramatičan pad. Ovaj nagli pad vrednosti akcija izazvao je strahovanja o sposobnosti Ubisoft-a da povrati profitabilnost.

Foto: Shutterstock

Menjaju fokus radi jednostavnih operacija

U okviru svoje reorganizacije, Ubisoft planira da reorganizuje operacije u pet kreativnih divizija, od kojih će svaka biti specijalizovana za određeni žanr. Ova reorganizacija ima za cilj smanjenje troškova i fokusišanje na ključne oblasti, nakon godina razočaravajućih izdanja igara i slabih finansijskih rezultata. Kompanija se nada da će ove promene pomoći u snalaženju na brzo promenljivom tržištu video igara, ali analitičari ostaju skeptični u pogledu dugoročnog uticaja.

Pored reorganizacije, Ubisoft je potvrdio otkazivanje šest igara, uključujući dugo očekivani remake Prince of Persia. Sedam drugih igara će biti odloženo, što će još više odložiti Ubisoftove planove za nova izdanja. Kompanija je takođe smanjila prognozu neto prihoda za 2026. godinu i povukla prethodne finansijske smernice za fiskalnu 2026/27. godinu.

Foto: printscreen YT

Fokus na igre otvorenog sveta i "igre kao uslugu"

Ubisoft će se prvenstveno fokusirati na igre otvorenog sveta i "igre kao uslugu" (Service games), koje će, kako tvrde, biti podržane "ciljanim investicijama, dubljom specijalizacijom i najsavremenijom tehnologijom, uključujući ubrzane investicije u tehnologiju Generativne veštačke inteligencije koja je usmerena ka igračima."

Počevši od aprila, Ubisoft će svoj poslovni model usmeriti na pet "kreativnih kuća", od kojih će svaka biti potpuno odgovorna za igre koje stvara, uključujući razvoj i marketing. Svaka kuća će se fokusirati na specifične žanrove, a osnovna struktura izgleda ovako:

Struktura "kreativnih" kuća i reorganizacija

"Flagship" kuća će pokrivati velike franšize poput Assassin’s Creed, Far Cry i Rainbow Six. Drugi segment, "Igračke pucačine/Kompetitivne igre", obuhvata naslove poput The Division, Ghost Recon i Splinter Cell, dok treći segment, "Igre sa kontinuiranim servisima", uključuje igre koje se baziraju na stalnim nadogradnjama i aktivnom angažovanju igrača, kao što su For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla i Skull & Bones.

Dalje, Ubisoft će imati i "Narativne avanture", koje uključuju igre poput Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia i Beyond Good & Evil, dok će "Porodične igre" biti fokusirane na igre kao što su Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno i Hasbro. Ova reorganizacija ima za cilj da kompaniju učini efikasnijom i konkurentnijom na tržištu igara, dok se istovremeno fokusira na najperspektivnije žanrove i franšize.

Foto: Shutterstock

Zabrinjavajući finansijski podaci

Finansijski problemi Ubisoft-a su duboki. U novembru 2025. godine, kompanija je odložila objavljivanje svojih polugodišnjih rezultata, što je dovelo do privremene obustave trgovine njenim akcijama. Kada su rezultati konačno objavljeni, Ubisoft je otkrio da je računovodstvena promena dovela do kršenja dugovnih ugovora. Kao rezultat, kompanija je morala da iskoristi deo investicije od 1 milijardu evra od Tencent-a za rano vraćanje izdanih dugova.

Analitičari kao što je Corentin Marty iz TP ICAP Midcap izrazili su zabrinutost u vezi sa sposobnošću Ubisoft-a da se brzo vrati u pozitivnu gotovinsku generaciju. Marty je takođe upozorio da bi finansijska struktura kompanije mogla doživeti dodatni pritisak kada dođe na naplatu obveznica u vrednosti od 675 miliona evra, čiji rok dospeća je novembar 2027.

Tencent zgrada Foto: Shutterstock

Zatvaranje studija i smanjenje radnih mesta

Plan reorganizacije imaće opipljiv uticaj na radnu snagu Ubisoft-a. Kompanija zatvara studije u Halifaxu, Kanada i Stokholmu, dok se očekuju dalja restrukturiranja u drugim međunarodnim lokacijama. Ovi potezi označavaju preokret ka većoj operativnoj efikasnosti, ali dolaze po visokoj ceni za zaposlene i širu kreativnu kulturu unutar kompanije.

Zatvaranje studija i smanjenje broja zaposlenih odražavaju šire izazove sa kojima se suočava Ubisoft dok pokušava da se prilagodi konkurentnom tržištu video igara. Nakon niza poznatih odlaganja i otkazivanja igara, mnogi zaposleni i industrijski posmatrači izrazili su zabrinutost u vezi sa dugoročnom održivošću trenutne strategije kompanije.

Foto: Shutterstock

Da li Ubisoft može da se oporavi od krize?

Budućnost Ubisoft-a sada je na raskrsnici. Nekada dominantna sila u industriji video igara, kompanija sada ima veliki izazov da povrati poverenje investitora i vrati se u profitabilnost. Pitanje koje je sada na usnama svih je da li će drastičan plan reorganizacije biti dovoljan da se okrene sreća kompaniji.

Sa deonicama koje su prepolovljene, smanjenim brojem novih izdanja i narušenim ugledom, sposobnost Ubisoft-a da preživi ovaj olujni period ostaje neizvesna. Za sada, sudbina kompanije zavisi od njenog uspeha u sprovođenju promena potrebnih za reinventiranje u sve konkurentnijem tržištu.

