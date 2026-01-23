Slušaj vest

Iako je Savezna trgovinska komisija (FTC) prošle godine pretrpela poraz u antitrustnom slučaju protiv Mete, to nije kraj borbe. Ova žestoka pravna saga tek počinje, jer FTC nije odustala podneli su žalbu, odlučni da nastave rat zbog akvizicija WhatsApp-a i Instagram-a. U njihovim očima, Meta nije samo dominirala tržištem kroz inovacije, već je uspela da uguši konkurenciju kupovinom onih koji su joj pretili. Meta je, tvrdi FTC, stvorila monopol ne kroz razvoj novih proizvoda, već kroz brutalnu eliminaciju rivala.

Danijel Gvanera, direktor FTC Biroa za konkurenciju, tvrdi da je strategija Mete više usmerena na uništavanje konkurenata nego na fer tržište. „Meta je svoju poziciju monopoliste održavala ne kroz konkurenciju, već kroz kupovinu konkurencije koja joj preti“, izjavio je. Ova žalba je samo početak, jer FTC veruje da bi njeno ostvarenje moglo doneti velike promene na tržištu društvenih mreža, pa čak i šire u korist američkih potrošača i biznisa.

Foto: Shutterstock

Uticaj FTC-ove žalbe na Zakerberga

Za Zakerberga, FTC-ova žalba je mnogo više od pravnog pitanja ona je udarac u njegov imidž, a možda i njegovu budućnost. Prošle godine, Mark Zakerberg je pokušao da se pozicionira kao politička figura u SAD-u, pokušavajući da uđe u krug bivšeg predsednika Donalda Trampa. Usmerio je pažnju na inovacije u oblasti veštačke inteligencije, planirajući da u narednim godinama uloži stotine milijardi dolara. Međutim, sada je suočen s izazovom koji preti da zaseni njegovu ambiciju: Meta je na sudu i Zakerbergova slika inovatora nalazi se pod velikim upitnikom.

Tajming FTC-ove žalbe nije mogao biti gori. Slika Mark Zakerberga kao vizionara sada se kosi sa optužbama za antitrustne povrede koje bi mogle drastično promeniti poslovanje Mete. Portparol Mete, Endi Stoun, žestoko je branio kompaniju, tvrdeći da je presuda „ispravna“ i da će Meta ostati fokusirana na „inovacije i investiranje u Americi“. Ipak, ovo je samo privremeni odgovor, dok se pred Zakerbergom, ali i celokupnom tehnološkom industrijom, otvara vrtlog neizvesnosti.

Foto: AP, Profimedia

Početak antitrustnih optužbi

FTC je prvi put podnela antitrustne optužbe protiv Mete 2020. godine, usred prve Trampove administracije. Optužba je tvrdila da su akvizicije Instagram-a i WhatsApp-a praktično ugušile konkurenciju, ostavljajući društvene mreže pod kontrolom samo nekoliko velikih igrača. Meta je navodno uzurpirala tržište, stvorivši monopol kroz eliminaciju svojih najvećih rivala. Za FTC, ovo je bio početak borbe koja se u njihovim očima ne završava dok Meta ne odgovara za ove prakse.

Iako je Meta tokom suđenja prošle godine tvrdila da se suočava s velikim izazovima od strane konkurencije, kao što su TikTok i YouTube, sud je presudio u njen korist. Iako su Zakerberg i bivša operativna direktorka Šeril Sendberg svedočili da su akvizicije bile odgovor na pritisak konkurencije, sud je odlučio da Meta trenutno nije monopol. No, FTC nije digla ruke žalba je već podneta, a ako bude uspešna, mogla bi ponovo otvoriti vrata za drastične mere protiv Mete, uključujući i eventualnu zabranu njihovih ključnih akvizicija.

Foto: Shutterstock

Presuda suda i odbrana Mete

Iako je presuda prošle godine išla u korist Mete, sudija Džejms Boazberg je ostavio prostor za sumnju. On je zaključio da, uprkos mogućim monopolski praksama u prošlosti, konkurencija u vidu platformi poput TikTok-a i YouTube-a sprečava Metu da trenutno ima monopolističku kontrolu nad tržištem. Sud je prihvatio argument da je tržište društvenih mreža dinamično i da postoje drugi konkurenti koji sprečavaju Mete da u potpunosti dominira. Ipak, ova presuda ostaje kontroverzna, jer se postavlja pitanje da li konkurencija zaista ima moć da izdrži protiv oligarhije koju je Meta stvorila.

Odbrana Mete se zasnivala na tvrdnji da konkurencija u poslednjih nekoliko godina nije samo porasla, već da je Meta, kroz akvizicije, zapravo pomogla tržištu da se diversifikuje. Oni su ubedili sud da je njihov poslovni model prilagođen dinamičnom tržištu i da druge aplikacije poput TikTok-a sada imaju dovoljno prostora za rast. Ipak, FTC nije spremna da odustane i vidi ovu presudu kao samo privremeni neuspeh ako uspe u žalbi, Meta bi mogla biti prisiljena da se odrekne Instagram-a i WhatsApp-a.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Šta je u opasnosti za budućnost velikog teka?

Ako FTC uspe u žalbi, posledice za Metu bi mogle biti dramatične i možda nemoguće za popraviti. Raspad Mete, s obzirom na njene ključne akvizicije, mogao bi potpuno promeniti dinamiku društvenih mreža i tehnološke industrije. Zamišljate li svet u kojem Meta više nema Instagram i WhatsApp? Takav scenario nije samo teorija, već nešto što bi moglo postati stvarnost ako FTC dokaže svoj slučaj. To bi imalo dubok uticaj ne samo na samu Meta-u, već na ceo tehnološki sektor, postavljajući presedan za način na koji će vlasti ubuduće gledati na antitrustna pitanja.

Zakerbergova pozicija je sada najozbiljnija do sada. Sa stalnim regulatornim pretnjama, Meta bi mogla biti primorana da menja svoju strategiju, balansirajući svoje ambicije u oblasti veštačke inteligencije s potencijalnim posledicama po njen poslovni model. Ako FTC izađe kao pobednik u ovom pravnom ratu, Meta bi mogla biti prisiljena da se nosi s posledicama koje bi zasenile sve njene inovacije i ambicije. Pejzaž društvenih medija, kako ga znamo, mogao bi biti zauvek promenjen.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: