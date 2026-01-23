Slušaj vest

Blue Origin, svemirski gigant koji je osnovao osnivač Amazona, Džef Bezos, upravo je otkrio svoj spektakularni plan za lansiranje revolucije u satelitskoj komunikaciji! Novi sistem, TeraWave, ima ambicioznu misiju da postavi više od 5.400 satelita u orbitu, kako bi pružio ultra-brzi internet na globalnom nivou. Zamišljen kao direktan konkurent Starlinku Ilona Maska, TeraWave obećava brzine prenosa podataka koje će baciti u zaborav sve postojeće komercijalne usluge. Brzina i latencija biće game-changer, prava revolucija u načinu na koji povezujemo svet!

Međutim, iako se zvuči kao nova svemirska sila, Blue Origin će imati težak zadatak da sustigne SpaceX, koji već dominira orbitom sa hiljadama satelita. Dok Blue Origin cilja na moćne korporacije i vladine sisteme, Starlink ne prestaje da širi svoju bazu korisnika, nudeći pristup internetu i telefonskim uslugama direktno krajnjim potrošačima. Tržište postaje sve žešće, jer obe kompanije jure za liderstvom u zlatnom dobu satelitskog interneta.

Foto: Shutterstock

TeraWave vs. Starlink: Ozbiljan novi izazivač!

Iako TeraWave obećava brzine interneta koje podsećaju na scenu iz naučne fantastike, do čak 6 terabita u sekundi, njegov put do trona neće biti lak. SpaceXStarlink već postavlja standard sa masivnim brojem satelita u orbiti, a TeraWave će morati da stigne ovaj premoćni igrač. I dok TeraWave cilja na poslovne sisteme, velike korporacije i vladine agencije, Starlink je stvorio neverovatnu dominaciju među krajnjim korisnicima, preduzetnicima i malim biznisima.

Ipak, Blue Origin je odlučan: TeraWave se vidi kao specijalista za velike industrije koje zahtevaju najbrži, najpouzdaniji internet, i tu bi mogao biti ključni game-changer. Ako im uspe da stvore infrastrukturu koja preti da pomeri granice brzine i pouzdanosti, Blue Origin bi mogao postati pravi predvodnik.

SpaceX Foto: Shutterstock

Novi svemirski internet na horizontu!

Međutim, Blue Origin nije jedini koji cilja velike visine. Amazon, kompanija koju takođe vodi Džef Bezos, razvija svoju sopstvenu satelitsku mrežu, Leo, koja je dizajnirana da ponudi globalni internet sličan Starlinku, ali sa širim spektrom korisnika. Sa već 180 satelita u orbiti i ambicioznim planovima da postavi čak 3.000, Amazon sprema ozbiljan udarac na tržište. Leo se, za razliku od Blue Originovog TeraWave-a koji se fokusira na poslovne korisnike i velike korporacije, cilja na širu javnost, sa ciljem da pruži pristupačan internet što većem broju ljudi, posebno u ruralnim i teško dostupnim područjima.

Ova dva projekata, TeraWave i Leo, dolaze u trenutku kada tržište satelitskog interneta brzo raste i postaje izuzetno konkurentno. I dok Starlink već ima veliki broj korisnika širom sveta, Leo bi mogao da postavi novu granicu u dostupnosti interneta za sve, dok TeraWave planira da pokrene pravu revoluciju u svetu podataka sa još bržim i pouzdanim vezama, prvenstveno usmerenim na poslovne i vladine sektore.

Foto: Shutterstock

Potezi Blue Origina koji menjaju sve

Blue Origin će morati da uloži mnogo truda da postane ključni igrač. Dok su već ostvarili spektakularne uspehe u svemiru, poput ponovnog sletanja raketnih boostera na plutajuće platforme, njihov satelitski projekat je još u fazi razvoja. Prvi TeraWave sateliti ne lete pre kraja 2027. godine, što znači da je pred njima dovoljno vremena da usavrše svoju tehnologiju. Ali svakako im treba neko vreme da postanu ključna sila na tržištu.

Za Blue Origin, pravovremeni ulazak na tržište može biti ključan. Kako tržište satelitskog interneta raste munjevitom brzinom, borba sa SpaceX-om i Amazonom mogla bi postati najveća tehnološka bitka decenije. Uz Bezosovu neslućenu moć i investicije vredne milijarde, Blue Origin ima potrebne resurse, ali pravi test biće kvalitet usluge i sposobnost da zadrže poverenje korisnika.

Foto: Blue Origin/AP

Luksuzna distrakcija ili veliki poduhvat?

Ne zaboravimo ni Blue Origin ambicije u svemirskom turizmu! Kompanija je već postavila nove standarde sa spektakularnim letovima, kao što je prvi let sa posadom isključivo ženskog sastava, uključujući Lorens Sančez, pevačicu Keti Peri i TV legendu Gejl King. Iako su ti letovi stvorili ogromnu pažnju, neki kritičari smatraju da su kratkotrajni luksuzni letovi neosetljivi u vreme kada mnogi širom sveta bore sa ekonomskim izazovima.

Međutim, ovi letovi samo podvlače rastući uticaj Blue Origina na polju svemirskog turizma, iako će morati da pronađu ravnotežu između spektakularnosti misija i stvarnog uticaja na tehnološku inovaciju. Kako će balansirati javnu percepciju sa stalnim napretkom u svemiru biće ključno za njihov uspeh u narednim godinama.

