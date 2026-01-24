Slušaj vest

CTP nije klasična fabrika kakvu ljudi zamišljaju kada čuju tu reč. To nije mesto gde sa trake silazi automobil niti gde se zavrću šrafovi na gotovom vozilu. CTP je nešto modernije i, dugoročno gledano, možda i važnije, ona je tehnološka kičma industrije.

Ova kompanija je jedan od najvećih evropskih developera industrijskih i logističkih parkova, specijalizovanih prostora u kojima rade kompanije koje proizvode ključne delove, komponente i tehnologije bez kojih električni automobili ne mogu da postoje.

CTP parkovi dizajnirani kao infrastruktura budućnosti

Upravo zato je današnje otvaranje CTP objekta važno u kontekstu električnih vozila jer električni automobil nije samo baterija i motor, već mreža stotina dobavljača koji proizvode kućišta za baterije, kablovske sisteme, lagane aluminijumske konstrukcije, elektronske module, sisteme za hlađenje i pametne senzore. CTP gradi i oprema hale u kojima se takva visoko-precizna proizvodnja odvija, prilagođene automatizaciji, robotima i strogim energetskim standardima.

Iz tehnološkog ugla, CTP parkovi su dizajnirani kao infrastruktura budućnosti. Hala nije samo četiri zida i krov, već pametni prostor sa optimizovanom potrošnjom energije, mogućnošću integracije solarnih sistema, brzim logističkim tokovima i kapacitetom da podrži proizvodnju delova za električna vozila koja zahtevaju ekstremnu preciznost i čistoću procesa. To su prostori u koje se lako useljavaju kompanije koje rade za Tesla-u, Volkswagen, BMW ili druge velike igrače u EV industriji.

Šta ovo znači za naše vozače?

Za srpske vozače, otvaranje CTP pogona i ulazak Srbije u lanac proizvodnje električnih automobila ne znači da će sutra svi voziti električna vozila, ali znači da se teren polako priprema. Pre svega, to znači da mi više nismo samo tržište koje uvozi automobile, već postaje deo sistema koji ih stvara, makar kroz komponente i tehnologiju. Dugoročno, to može da utiče na bržu dostupnost novih modela, bolju servisnu podršku i veće interesovanje proizvođača da ozbiljnije uđu na naše tržište.

Druga važna stvar je cena i održavanje. Kada se delovi za električne automobile proizvode bliže, smanjuju se logistički troškovi, a to se vremenom može odraziti na niže cene rezervnih delova i servisiranja. Za vozače koji razmišljaju o prelasku na električni automobil, to znači manje straha od skupih popravki i čekanja delova iz inostranstva. Takođe, prisustvo ovakvih industrija često povlači za sobom razvoj servisne mreže i obuku domaćih majstora za rad sa EV tehnologijom.

Deo ključne tačke nove automobilske mape

U današnjem kontekstu, kada Evropa ubrzano napušta klasične motore sa unutrašnjim sagorevanjem, ovakvi industrijski centri postaju ključne tačke nove automobilske mape. Električni automobili se ne rađaju u jednoj fabrici, oni nastaju kroz mrežu lokacija, a CTP upravo tu mrežu gradi. Niš se time ne pozicionira kao grad gde se proizvodi gotov automobil, već kao deo sofisticiranog sistema koji snabdeva evropsku industriju komponentama za električnu mobilnost.

Zato je današnje otvaranje CTP pogona signal da se Srbija sve dublje uključuje u tehnološku transformaciju transporta. Dok se na ulicama Evrope povećava broj električnih automobila, malo ko razmišlja o tome gde su nastali njihovi delovi. Od danas, deo tog odgovora vodi i u Niš, u hale koje možda nisu glamurozne, ali su neophodne za svet bez auspuha, buke i goriva.

