Slušaj vest

U Nemačkoj je pokrenut prvi evropski pogon za masovnu proizvodnju ukrajinskih borbenih dronova, rezultat partnerstva nemačke kompanije Quantum Systems i ukrajinskog start-upa Frontline Robotics. Taj zajednički poduhvat, osnovan pod imenom Quantum Frontline Industries, planira da proizvede hiljade dronova godišnje, što je prvi put da se dronovi koji su prethodno korišćeni samo na frontu sada proizvode industrijski, u Evropskoj uniji.

Radi se o tehnološkoj premisi koja će verovatno uticati na razvoj civilnih i komercijalnih bespilotnih sistema u budućnosti jer borbeni dronovi kombinuju sofisticirane sisteme za navigaciju, senzore otporne na elektronsko ometanje, komunikacione linkove i ponekad i veštačku inteligenciju za autonomno izvršavanje zadataka.

Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA

Evropa stavljena u prvi plan globalnog razvoja bespilotnih letelica

Integracija ove vrste tehnologije u masovnu proizvodnju stavlja Evropu u prvi plan globalnog razvoja bespilotnih letelica, što će, prema mnogim analitičarima, kasnije preliti inovacije i u civilne sektore poput logistike, monitoringa okoline, spašavanja i poljoprivrede.

Za Ukrajinu, ova fabrika predstavlja strategijski korak u jačanju sopstvene odbrambene industrije. Dok zemlja već godinama koristi dronove na frontu od jednostavnih FPV modela do naprednih kamera za izviđanje, prelazak na zajedničku proizvodnju sa partnerima iz EU znači i transfer znanja i tehnologije, bolju logistiku i stalnu podršku za potrebe vojske.

Foto: Shutterstock

Nova dimenzija međunarodne saradnje u oblasti odbrane

Ukrajinski lideri su više puta naglasili da sada ne traže samo pomoć, već žele da svoje tehnologije globalno proizvode i dele sa saveznicima, pokazujući novu dimenziju međunarodne saradnje u oblasti odbrane.

U isto vreme dok se otvaraju novi pogoni i sklapaju partnerstva, rivalske sile nastavljaju da unapređuju svoje vlastite sisteme. Na primer, objavljeno je da je Rusija predstavila novi brzi napadni dron sa dometom do 1.000 km, koristeći delove iz zapadnih i kineskih izvora, što dodatno podvlači koliko bespilotne tehnologije postaju centralne u modernim sukobima i geopolitičkim rivalstvima.

Foto: Shutterstock

Dronovi kao ključni deo tehnološke, industrijske i bezbednosne arhitekture

Sve ovo ukazuje da dronovi više nisu samo igračke za entuzijaste ili rekreativna sredstva za snimanje pejzaža, oni su sada ključni deo tehnološke, industrijske i bezbednosne arhitekture modernog društva. Globalne vojske, tehnološki giganti i savezništva kao NATO sve više investiraju u automatizovane letilice, inteligentne sisteme upravljanja i robotiku, jer ko ima najbolju dron tehnologiju često ima prednost i u miru i u ratu.

Ove promene pokazuju da, dok svet postaje digitalizovan i umrežen, tehnologije koje izgledaju kao da pripadaju budućnosti zapravo se brzo implementiraju sada i to u ogromnim količinama i sa velikim uticajem na globalnu bezbednost i industrijski razvoj.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: