Slušaj vest

Korisnici popularnog Gmail servisa jutros su se širom sveta probudili u jednom digitalnom haosu jer su njihovi inboxi bili puni poruka koje bi normalno trebalo da završe u spam ili promotivnim fasciklama, dok su važne poruke skrajnute, što je uznemirilo milione ljudi koji svakodnevno koriste ovu uslugu za posao, školu i privatnu komunikaciju.

Obično pouzdani filteri koje Gmail koristi da automatski razvrsta poštu po kategorijama, danas su doživeli ozbiljan pad performansi. Umesto uredno sortirane pošte, mnogi korisnici su primetili gomilanje marketinških poruka, biltena, ažuriranja i drugih neželjenih mejlova direktno u glavnom inboxu.

Foto: Zulfugar Karimov / Alamy / Profimedia

Mnogima stiglo upozorenje

Problem je počeo rano jutros i brzo se proširio, uz izveštaje da spam poruke koje bi obično bile blokirane ili premeštene sada "probijaju" direktno do inboxa korisnika. Posebno je zabrinjavajuće što su pojedini korisnici čak dobili upozorenja poput „Gmail nije skenirao ovu poruku na spam, nepoznate pošiljaoce ili štetni softver“, što je izazvalo dodatnu zabrinutost korisnika koji su već navikli da servis pouzdano filtrira neželjenu poštu.

Google je zvanično potvrdio problem putem Google Workspace status panela, gde je kompanija navela da je svesna problema i da radi na njegovom rešavanju. Iako tačan uzrok još uvek nije objašnjen, inženjeri rade na povratku normalnog funkcionisanja filtera koji je do sada bio jedan od najsnažnijih alata za zaštitu od spam poruka.

Google Gmail Foto: Shutterstock

Filteri glavni problem

Za obične korisnike, ovo nije samo frustrirajuće imajući u vidu da su mnogi prijavili da su registracioni kodovi, poslovni mejlovi i važne poruke kasnile, što može imati realne posledice u poslovnom svetu. Neki su čak videli da se upozorenja o sigurnosnim prijavama ili dvofaktorskoj autentifikaciji pojave kasnije nego što bi trebalo, stvarajući konfuziju i potencijalne probleme pri prijavljivanju na servise.

Stručnjaci podsećaju da ovakve greške, iako retke, nisu nemoguće s obzirom na oslanjanje Gmaila na sofisticirane algoritme mašinskog učenja koji neprestano pokušavaju da razlikuju legitimnu poštu od neželjenog sadržaja. Ponekad, kada se ti modeli pokvare ili dođe do problema u infrastrukturi, filteri mogu privremeno da ne rade kako treba.

Foto: Shutterstock

Označite neželjenu poštu kao spam

Za sada je najvažnija poruka od same kompanije Google da je problem prepoznat i da rade na brzom rešavanju. Korisnicima se savetuje da, dok se filter ne stabilizuje, dodatno označavaju neželjenu poštu kao spam ili koriste druge alate organizovanja inboxa kako bi zaštitili svoje najvažnije poruke.

S druge strane, ovo je podsetnik da čak i najrasprostranjeniji servisi, poput Gmaila nisu imuni na greške, i da tehnologija ponekad posustane pod ogromnim opterećenjem ili kompleksnim promenama u sistemu sortiranja pošte. Ali dok inženjeri rade na ispravci, milioni korisnika širom sveta ostaju u nestrpljivom iščekivanju povratka uredno filtriranog i pouzdanog inboxa kakav su do sada uzimali zdravo za gotovo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: