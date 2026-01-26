Slušaj vest

Evropska unija je pokrenula ambiciozan plan da fazno ukine komponente i opremu od visokorizičnih dobavljača u ključnim sektorima. Ova odluka, deo nacrta predloga objavljenog u Briselu, mogla bi ozbiljno pogoditi kompanije kao što je Huawei, kineski tehnološki gigant. Novi predlozi, uključeni u izmene Zakona o sajber bezbednosti EU, donose odgovore na sve učestalije sajber napade, ucene putem ransomware-a i strahove od špijunaže i stranih uticaja u Evropi.

Komisija EU je jasno pokazala da želi da poveća sigurnost ključnih infrastruktura i smanji zavisnost od tehnologija van EU. Iako konkretne kompanije nisu spomenute, sve je jasnije da se žestoko pojačava nadzor, posebno kada su u pitanju kineske tehnologije. Na primer, Nemačka je nedavno zabranila upotrebu kineskih komponenata u svojim budućim 6G telekom mrežama, što je signal da se čitava Evropa okreće prema većoj tehnološkoj nezavisnosti.

Huawei optužuje EU za nefer postupanje

Huawei i kineska vlada brzo su reagovali na ovu inicijativu, optužujući EU za nepravedno ciljanje kineskih kompanija. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da su kineske firme, uključujući Huawei, uvek poštovale zakone EU i nikada nisu ugrožavale nacionalnu bezbednost. Ove izjave dolaze u kontekstu sve napetijih odnosa između Evrope i Kine, sa Kinezima koji pozivaju EU da ne donosi protekcionističke mere.

Huawei je otišao korak dalje, tvrdeći da bi zakonodavne promene koje isključuju ne-EU dobavljače na osnovu zemlje porekla, a ne tehničkih standarda, predstavljale kršenje osnovnih principa EU o pravičnosti i nediskriminaciji. Kompanija je naglasila da će pomno pratiti razvoj zakonodavnog procesa i zadržati sva prava da zaštiti svoje interese, što otvara nova pitanja o globalnim tehnološkim lancima snabdevanja.

EU se bori za tehnološku nezavisnost

Evropska Komisija nije ostala dužna na kritikama, naglašavajući da će novi predlozi omogućiti EU da bolje zaštiti svoje kritične tehnološke lance snabdevanja i odlučnije se bori protiv sajber napada. Komisija vidi ove izmene kao ključnu tačku za jačanje tehnološke suverenosti Evrope, osiguravajući kontinuitet i sigurnost u svim industrijama na duge staze.

Evropski zvaničnici veruju da će ove promene omogućiti EU da se osloni na domaće izvore i smanji zavisnost od spoljnog tržišta, čineći Evropu otpornijom na buduće pretnje. Na duži rok, cilj je da se poveća sigurnost svih industrija, a samim tim i zaštita evropskih građana od sajber napada koji mogu destabilizovati ekonomiju i društvo.

Ključne industrije pod lupom

Prema novim predlozima, 18 ključnih sektora biće pod strogim nadzorom, uključujući telekomunikacije, snabdevanje energijom, kao i sisteme za upravljanje vodom. Ove promene posebno će pogoditi tehnologiju koja omogućava napredna rešenja, kao što su povezana vozila, dronovi i sisteme za borbu protiv dronova. Takođe, sektori kao što su medicinske uređaji, poluprovodnici i cloud usluge biće svrstani među kritične, čime se dodatno proširuju dometi ove regulative.

Konkretno, mobilni operateri će imati tri godine da uklone visokorizične komponente iz svojih mreža. Međutim, tačan vremenski okvir za uklanjanje opreme u drugim sektorima, kao što su optički kablovi i satelitske mreže, biće objavljen kasnije. Ovaj postepeni pristup ima za cilj da se uskladi sigurnost sa realnim izazovima zamene skupih infrastruktura.

Novi propisi mogu povećati troškove

Iako EU vidi ove mere kao nužnu zaštitu, industrijske grupe izražavaju zabrinutost zbog potencijalnih ogromnih troškova koji bi mogli nastati usled primene novih propisa. Telekomunikaciona industrija je upozorila da bi ovi zahtevi mogli doneti dodatne regulatorne troškove koji bi se mogli meriti milijardama evra. Kompanije strahuju da bi povećani troškovi mogli negativno uticati na širu industriju, uključujući i krajnje korisnike, čime bi se usporio razvoj ključne infrastrukture.

Kao rezultat toga, sve oči su uprte u to kako će zakonodavni proces napredovati i kakve će dugoročne posledice imati na tehnološke lance snabdevanja u Evropi. Ukoliko se predlog usvoji u ovom obliku, Evropa će biti primorana da preispita svoju ulogu u globalnoj tehnološkoj ekonomiji.

Koji su sledeći koraci za EU?

Ovaj nacrt Zakona o sajber bezbednosti tek treba da bude usklađen sa vladama EU i Evropskim parlamentom, a to znači da ćemo u narednim mesecima biti svedoci intenzivnih pregovora. Pitanje je kako uravnotežiti zaštitu tehnološke suverenosti sa potrebom za otvorenim tržištem i slobodnom trgovinom.

U međuvremenu, tehnološke kompanije, naročito izvan EU, pažljivo prate razvoj situacije, pripremajući se na moguće pravne izazove i prilagođavanje operacija na evropskom tržištu. Kako EU bude nastavila da preduzima korake u pravcu sigurnosti i nezavisnosti, ostatak sveta će biti na ivici da vidi kako će ovi potezi promeniti globalne trgovinske tokove.

