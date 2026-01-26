Slušaj vest

U neočekivanom preokretu, četbotovi poput ChatGPT-a i Claude-a počeli su da citiraju Grokipediju, enciklopediju vođenu AI-jem, koja je u vlasništvu Ilona Maska (xAI). GPT-5.2 verzija sve više koristi Grokipediju kao izvor za širok spektar tema, što izaziva zabrinutost zbog mogućnosti širenja dezinformacija. Grokipedija je, na primer, citirana devet puta u seriji upita o složenim pitanjima kao što su politički sistemi Irana i poricanje Holokausta.

Ovaj trend može ukazivati na rastući uticaj Grokipedije kao konkurenta Vikipediji, ali takođe otkriva rizike vezane za tačnost informacija koje generišu AI sistemi. Grokipedija, za razliku od Vikipedije, koja se uređuje od strane zajednice, potpuno je vođena AI-em, što izaziva zabrinutost zbog mogućih grešaka koje je teško ispraviti kada postanu deo sistema.

Grokipedija: AI konkurencija Vikipediji

Grokipedija, platforma koja je lansirana od strane Maskove kompanije xAI, predstavlja pokušaj stvaranja alternative Vikipediji vođene veštačkom inteligencijom. Korisnici mogu sugerisati promene, ali ne mogu direktno uređivati sadržaj, koji je "proveravan" od strane AI. Iako se ovaj pristup čini efikasnim, rizik od netačnih podataka ostaje. AI modeli, uključujući GPT-5.2 i Claude, još uvek su skloni "halucinacijama", što znači da mogu generisati lažne informacije.

Ovaj model, dok ima potencijal da stvori veću efikasnost u generaciji sadržaja, može ujedno širiti dezinformacije. Ako netačne informacije postanu deo AI sistema, one mogu dalje kružiti i ući u druge sisteme, stvarajući "feedback loop" koji je teško kontrolisati. Ovaj proces postavlja pitanje tačnosti u generaciji sadržaja i pouzdanosti AI-a kao izvora informacija.

Dezinformacije i rizici sa AI izvorima

Povećana upotreba Grokipedije od strane AI modela kao što su ChatGPT i Claude naglašava širi problem sa dezinformacijama u svetu veštačke inteligencije. Kada AI modeli koriste Grokipediju kao izvor, postoji opasnost da šire netačne informacije kao činjenice. Na primer, citiranje istorijskih podataka, poput uloge Sir Richarda Evansa u suđenju Dejvidu Irvingu, može rezultirati širenjem već opovrgnutih tvrdnji sa autoritetom algoritma.

Ovaj problem postaje ozbiljan kada se uzme u obzir da AI može nenamerno učiti iz netačnih podataka, što može dalje širiti dezinformacije kroz druge platforme. Kako AI modeli počinju da oblikuju našu percepciju istorije i politike, širenje lažnih narativa postaje ozbiljna pretnja za obrazovanje, istraživanje i novinarstvo.

Maskova vizija: AI enciklopedija bez pristrasnosti

Ilon Mask je promovisao Grokipediju kao ključni alat u borbi protiv političke pristrasnosti u informacijama. On veruje da uklanjanjem ljudskih urednika, Grokipedija može ponuditi objektivniji pogled na složene teme. Ipak, iako je ljudski faktor podložan pristrasnostima, i AI sistemi nisu imuni na slične probleme. S obzirom na to da Grokipediju pokreće Maskov xAI, koji ima svoje vlastite ideološke stavove, postavlja se pitanje neutralnosti sadržaja.

Iako se tvrdnje o nepristrasnosti mogu privući, ključno je razumeti da AI zavisi od podataka na kojima je obučen. Bez odgovarajućih zaštitnih mehanizama, Grokipedija može postati još jedan alat za amplifikaciju dezinformacija, čak i kada dolazi sa najboljim namerama. U tom kontekstu, maskova vizija o "nepristrasnoj" AI enciklopediji izaziva sumnje.

Hoće li Grokipedija zameniti Vikipediju?

Kako Grokipedija postaje sve prisutnija, ona postavlja izazov za dugogodišnju dominaciju Vikipedije u svetu online enciklopedija. Maskov cilj da Grokipedija postane ozbiljan konkurent Vikipediji postaje sve realniji jer AI modeli integrišu ovu platformu u svoje odgovore. Ipak, Vikipedija kao zajednički uređivana platforma pruža veću transparentnost i odgovornost, dok Grokipedija zavisi od AI-a za proveru i generaciju sadržaja.

Iako Grokipedija ima prednost u brzini i obimu, postavlja se pitanje da li je dovoljno pouzdana da zamenjuje ljudske platforme kao što je Vikipedija. Da bi se to dogodilo, Grokipedija mora uspešno upravljati rizicima od dezinformacija i održati svoju kredibilnost u svetu prepunom izazova u vezi sa verodostojnošću online sadržaja.

