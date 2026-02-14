Slušaj vest

Podaci regulatora pokazuju da korisnici fiksnog telefona u proseku razgovaraju samo oko 1–2 minuta dnevno, dok mobilni telefoni dominiraju komunikacijom i koriste se znatno više.

Iako još uvek ima oko 2,18 miliona pretplatnika fiksne telefonije u Srbiji, trend je jasan i govori da ta usluga polako odlazi u senku mobilne telefonije, jer sve manje ljudi vidi stvarnu potrebu za tim posebno kada mobilni paket već obuhvata i razgovore i poruke i internet.

Foto: Profimedia

Mobilni je danas isplativiji izbor

Što se tiče mesečnih troškova, cene fiksne telefonije kod tradicionalnih operatera variraju, ali su često vrlo slične dodatnoj usluzi, a ne osnovnoj komunikaciji. Na primer, kod najvećih provajdera paketi koji uključuju fiksnu liniju obično idu uz internet i TV, ili su deo kombinovanih usluga, a zasebna pretplata za sam fiksni telefon može biti oko nekoliko stotina dinara mesečno ali često zahteva i dodatne troškove ili pakete koji sa mobilnim planovima zajedno mogu iznositi i znatno više.

Ukoliko razmišljate da uvedete fiksnu liniju samostalno, bez interneta i TV paketa, mesečna pretplata uglavnom se kreće nešto između 390 i 660 dinara mesečno, zavisno od operatera i paketa koji izaberete.

Foto: Shutterstock

Pozivi sa fiksnog ka mobilnim se posebno tarifiraju

S druge strane, mobilne usluge se u proseku kreću u rasponu od oko 1.000 do 3.000 dinara mesečno za pametne pakete sa internetom i neograničenim razgovorima, što za većinu ljudi čini mobilni telefon daleko praktičnijim i isplativijim izborom.

Pozivi sa fiksnog telefona ka mobilnim mrežama se posebno tarifiraju i često iznenade računom. Kod većine operatera minut razgovora sa fiksnog ka mobilnom broju košta nekoliko puta više nego poziv ka drugom fiksnom. Ako nemate poseban dodatak ili paket, ti pozivi se brzo nagomilaju, naročito ako često zovete decu, porodicu ili službe koje koriste mobilne brojeve.

Foto: Shutterstock

Plaćate ga i kad ga ne koristite

Još jedna velika mana je što je fiksni telefon vezan za lokaciju. Plaćate ga čak i kad niste kod kuće, na odmoru ili ga uopšte ne koristite. Kod mobilnog, plaćate uslugu koja ide svuda sa vama, dok fiksni ostaje zakucan što se plaćanja tiče.

Ipak, fiksni telefon i dalje može imati smisla u nekim specifičnim situacijama npr. ako imate starije članove porodice koji ne koriste mobilne uređaje, ako vam je potrebna stabilna linija bez baterije i mobilnog signala, ili ako poslovno koristite posebne tarife za pozive, fiksni telefon i dalje može biti koristan dodatak, ali za većinu ljudi to nije obavezan ili isplativ kućni trošak u svakodnevnoj komunikaciji danas.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: