Apple se priprema za veliki preokret u svetu virtuelnih asistenata, a Siri će doživeti ogromno unapređenje. U onome što bi moglo biti najuzbudljivija promena od njenog nastanka, Siri će integrisati Google-ovu naprednu AI tehnologiju Gemini. Apple planira da otkrije unapređeni asistent kroz seriju demonstracija koje će se održati u drugoj polovini februara 2026. Ova nadogradnja označava značajan pomak u sposobnostima Siri, uvodeći funkcije koje će je učiniti mnogo sličnijom moćnim AI četbot-ovima.

Očekuje se da će Siri, zahvaljujući ovom unapređenju, preći iz jednostavnog glasovnog asistenta u punopravnog AI četbot-a, nudeći mnogo interaktivnije i inteligentnije iskustvo. Korisnici mogu da očekuju da će Siri bolje upravljati složenijim zahtevima i davati odgovore sa tečnošću i nijansama koje podsećaju na ljudski razgovor, sve to uz pomoć Google-ovog Gemini modela. Nadolazeća demonstracija pružiće prvi uvid u ovu novu verziju Siri, koja će postati ključni deo Apple-ovih iOS, iPadOS i macOS iskustava u budućnosti.

Foto: Shutterstock

Gemini-pokretana Siri na delu

Apple-ova dugo očekivana AI inicijativa postaje stvarnost, a transformacija Siri biće u fokusu. Apple će u februaru 2026. godine održati seriju demonstracija u kojoj će biti prikazana nova verzija Siri, pokretana Google-ovim Gemini modelom. Ova demonstracija će naglasiti nove sposobnosti Siri, koje će se osloniti na naprednu obradu prirodnog jezika i bolju razumevanje konteksta.

Ovaj potez dolazi nakon što je Apple sve više zainteresovan za veštačku inteligenciju i mašinsko učenje, što označava jasan pomak u njegovom pristupu softveru. Partnerstvo sa Google-ovim Gemini-jem znači početak nove ere za Siri, koja će sada funkcionisati mnogo više kao AI saputnik nego kao tradicionalni glasovni asistent. Ova saradnja će omogućiti Apple-u da prevaziđe ograničenja koja je Siri imala u prošlosti i da se takmiči sa drugim AI sistemima koji trenutno dominiraju tržištem.

Foto: Shutterstock

Gemini integracija: Kraj Siri-ove stagnacije?

Siri je godinama boravila u senci svojih konkurenata, poput Google Assistant-a i Amazon Alexa, koji su napredovali u oblasti veštačke inteligencije. Međutim, Apple-ova odluka da integriše Google-ov Gemini AI u Siri mogla bi napokon da okonča ovu stagnaciju. Sa Gemini-evim naprednim mašinskim učenjem, Siri će moći da razume zahteve na dubljem nivou i da odgovara na način koji zvuči prirodnije i ljudskije, čime će se rešiti mnogi problemi koje su korisnici imali sa njenim ograničenjima.

Ovo unapređenje bi moglo da transformiše Siri iz jednostavnog alata za osnovne zadatke u zaista inteligentnog asistenta koji može da upravlja složenijim upitima. Bilo da tražite detaljne informacije, postavljate podsetnike ili jednostavno razgovarate, nova Siri će težiti da pruži besprekorno i zadovoljavajuće iskustvo, postavljajući Apple kao ozbiljnog konkurenta u trci za AI asistente.

Foto: Shutterstock

Šta nas očekuje: iOS 26.4 i dalje unapređenje

Nakon februarske demonstracije, Apple planira da predstavi novu Siri u okviru iOS 26.4. koji bi trebalo da uđe u beta testiranje u februaru, a javni izlazak očekuje se u martu ili aprilu 2026. godine. Ovaj update neće samo doneti novu, Gemini-pokretanu Siri, već će uvesti i druge AI unapređene funkcionalnosti kroz Apple-ov ekosistem. Programeri i testeri biće među prvima koji će isprobati ove promene, pružajući dragocene povratne informacije pre šireg objavljivanja.

Dok će iOS 26.4 postaviti temelje za Siri-ovu transformaciju, očekuje se da će pun potencijal Gemini tehnologije biti otkriven kasnije tokom 2026. godine. Korisnici mogu da se nadaju još naprednijoj verziji Siri u narednim izdanjima iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27. Ove velike nadogradnje će verovatno ponuditi dublje integracije sa Apple-ovom AI platformom, stvarajući koherentniji i inteligentniji korisnički doživljaj na svim uređajima.

Foto: Shutterstock

WWDC 2026: Potpuno otkrivanje "Campos"

Dok će februarska demonstracija pružiti prvi uvid u budućnost Siri, pravo otkrivanje novog asistenta planirano je za Apple-ovu Worldwide Developers Conference (WWDC) tokom leta 2026. Na ovom događaju, Apple će zvanično predstaviti svoju unapređenu Siri, koja nosi kodno ime „Campos“. Ovaj dugo očekivani događaj prikazaće sve mogućnosti Gemini-pokretane Siri, uključujući unapređeno prepoznavanje govora, dublje razumevanje konteksta i sofisticiranije interakcije na prirodnom jeziku.

WWDC 2026 biće prilika da Apple pokaže svoju širu viziju za AI i glasovnu interakciju, postavljajući Siri kao ključni element svojih budućih softverskih rešenja. Nakon ovog velikog otkrića, očekuje se da će novi, Gemini-pokretani asistent postati deo iPhone-a, iPad-a i Mac-a kroz iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27. Za Apple fanove, ovo će označiti novi početak u evoluciji Siri i može postaviti standard za virtuelne asistente u narednim godinama.

