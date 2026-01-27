Slušaj vest

U šokantnom obratu događaja, Google je pristao na ogromnu nagodbu od 68 miliona dolara nakon optužbi da je njegov Google Assistant tajno prisluškivao privatne razgovore korisnika. Tužioci u kolektivnoj tužbi tvrde da je glasovni asistent kompanije počeo da snima korisnike nakon što je greškom čuo zvuke koji su podsećali na komande za buđenje. Štaviše, oni tvrde da su ti ukradeni podaci kasnije korišćeni za ciljanje korisnika sa veoma personalizovanim oglasima, potpuni napad na privatnost koji niko nije očekivao.

Iako Google negira bilo kakvu namernu krivicu, odlučili su da reše slučaj nagodbom kako bi izbegli dugoročne finansijske i reputacione posledice duže pravne borbe. Nagodba, koja je podneta pre nekoliko dana, sada čeka odobrenje od strane okružne sudije Sjedinjenih Država, Bet Labson Frimen. Ako bude odobrena, pogođeni korisnici mogli bi da dobiju naknadu za narušenu privatnost.

Da li je Google tajno prisluškivao razgovore?

Suštinski deo ovog skandala odnosi se na sposobnost Google Assistanta da „nesvesno“ prisluškuje korisnike, što pokreće ozbiljnu zabrinutost o tome koliko naših života tehnološke kompanije zaista prate. Tužioci tvrde da su njihovi privatni razgovori, često intimni i lični, bili snimljeni bez njihovog pristanka i zatim korišćeni za pokretanje još zastrašujuće prakse: ciljano oglašavanje.

Google Assistant, nekada verni alat za mnoge korisnike, sada se suočava sa ogromnom krizom poverenja. Korisnici su mislili da komuniciraju sa AI koji samo reaguje na komande, ali ispostavilo se da je uređaj zapravo prisluškivao i kada nije trebalo. A najgore od svega, ovi podaci su mogli biti korišćeni za kreiranje oglasa usmerenih na njihove najdublje privatne trenutke.

Nagodba od 68 miliona dolara

Pa, šta znači tih 68 miliona dolara za hiljade pogođenih korisnika? Možda zvuči kao ogromna suma, ali u stvarnosti, pojedinačne naknade mogu biti mnogo manje, verovatno oko 20 dolara po uređaju. Ovo postavlja pitanje: Da li je ovo dovoljno za korisnike koji tvrde da je njihova privatnost prekršena od strane tehnološkog giganta koji ima pristup previše ličnih podataka?

Činjenica da je Google pristao na nagodbu govori mnogo o rastućim brigama u vezi sa načinom na koji tehnološke kompanije upravljaju ličnim podacima. Iako Google tvrdi da nisu namerno prisluškivali korisnike, stvarnost je da je njihov asistent mogao da bude prisluškivao, a da niko to nije ni primetio. Ovaj slučaj označava ključni trenutak u stalnoj borbi za zaštitu privatnosti i borbi protiv nadzora.

Google prelazi na Gemini

Nakon ovog skandala, Google udvostručava svoje napore u budućoj tehnologiji prelaskom sa Google Assistant-a na novi alat Gemini. Ovaj potez se vidi kao način da se distancira od problema sa privatnošću svog prethodnog asistenta, iako stručnjaci upozoravaju da Gemini možda neće biti spasitelj privatnosti na koji mnogi računaju.

Kako AI alati postaju sve prisutniji u svakodnevnom životu, mnogi postavljaju pitanje koliko su zapravo zaštićeni naši lični podaci. Da li bilo koji AI sistem, bilo da je Google-ov Gemini ili Apple-ov Siri, može zaista da garantuje privatnost korisnika u eri masovnog prikupljanja podataka? Samo će vreme pokazati, ali jedno je sigurno: poverenje u glasovne asistente možda se nikada neće vratiti na staro.

Apple se nagodio za 95 miliona dolara

Google nije jedini na meti. Apple je 2019. godine bio pogođen sličnim optužbama u vezi sa svojim Siri asistentom, da bi na kraju pristao na ogromnu nagodbu od 95 miliona dolara u januaru 2025. godine. Kao i Google, Apple je negirao namerno špijuniranje, ali nagodba je još jedan znak koliko su povrede privatnosti postale uobičajena stvar u industriji glasovnih asistenata.

Iako korisnici možda dobiju skromnih 20 dolara po uređaju, stvarna cena je erozija poverenja. Ove ogromne tehnološke kompanije imaju pristup ogromnim količinama ličnih podataka, a pitanje ostaje: Šta se dešava sa tim podacima kada su jednom prikupljeni? Iznosi nagodbi mogu biti mali, ali pitanje invazije na privatnost postaje sve značajnije kako glasovni asistenti postaju sveprisutniji u našim životima.

