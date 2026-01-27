Slušaj vest

Meta poručuje da neće zaključati aplikacije iza „paywall-a“ - osnovno korišćenje Instagrama, Facebooka i WhatsAppa ostaće besplatno. Međutim, korisnici koji žele dodatne opcije dobiće „premium iskustvo“ sa posebnim funkcijama i većom kontrolom nad načinom deljenja sadržaja i interakcije sa drugima.

Kompanija pritom ne ide sa jednim fiksnim paketom. Umesto toga, planira da testira različite funkcije i kombinacije pretplata, a svaka aplikacija će dobiti sopstveni set ekskluzivnih pogodnosti.

Manus AI ulazi u Meta ekosistem

Jedan od ključnih delova ove strategije je i Manus - AI agent kojeg je Meta nedavno kupila (prema izveštajima za oko 2 milijarde dolara). Meta namerava da Manus uključi u svoje pretplatničke planove, ali i da ga razvija u dva pravca: integracija u Meta aplikacije i servise i nastavak prodaje zasebnih pretplata za biznis korisnike.

Već su se pojavili tragovi da Meta radi na dodavanju prečice za Manus AI u Instagram.

Meta će testirati i pretplate vezane za AI funkcije, među kojima se ističe Vibes - alat za generisanje i remiksovanje kratkih AI videa unutar Meta AI aplikacije.Iako je Vibes od lansiranja prošle godine bio besplatan, Meta sada planira freemium pristup: osnovne opcije ostaju besplatne, pretplata otključava dodatne mogućnosti i više video kreiranja mesečno. Drugim rečima, korisnici će moći da probaju alat bez plaćanja, ali će se „jače“ opcije naplaćivati.

Šta bi IG pretplata donela?

Još nije poznato kako će izgledati plaćene funkcije na WhatsAppu i Facebooku, ali prema informacijama koje prenosi inženjer Paluzzi, Instagram pretplata bi mogla da uključi: neograničeno kreiranje audience lista (liste publike), prikaz korisnika koji vas prate, ali vi njih ne, gledanje Story objava bez toga da autor vidi da ste gledali.

Ovo su funkcije koje mnogi korisnici već dugo traže, posebno oni koji aktivno koriste Instagram za sadržaj i umrežavanje. Meta naglašava da ove pretplate neće biti povezane sa Meta Verified programom. Meta Verified je prvenstveno namenjen kreatorima i biznisima i uključuje verifikacionu značku, podršku 24/7, zaštitu od lažnog predstavljanja, optimizaciju pretrage i dodatne pogodnosti.

Nove pretplate bi trebalo da budu šire usmerene na svakodnevne korisnike, kreatore i poslovne naloge, ali sa sadržajnijim i raznovrsnijim opcijama.

Pretplatnički zamor ili novi hit?

Ovakav potez Meta-i donosi potencijalno veliki rast prihoda, ali i rizik: sve više korisnika je već zasićeno pretplatama. U svetu u kome se „svaka aplikacija plaća“, Meta će morati da ponudi dovoljno jak razlog da ljudi izdvoje novac i za još jednu mesečnu uslugu.

Ipak, tržište očigledno postoji. Snap je dokazao da model radi - Snapchat+ (od 3,99 dolara mesečno) prešao je 16 miliona pretplatnika i nastavlja da donosi prihod kompaniji.

Meta kaže da će slušati feedback zajednice dok u narednim mesecima bude uvodila i testirala ove nove pretplate.

