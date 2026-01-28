Slušaj vest

Fotografija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, na kojoj se vidi kako razgovara telefonom dok je kamera njegovog pametnog telefona prekrivena trakom, izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama i ponovo otvorila globalnu debatu o digitalnoj bezbednosti i privatnosti.

Na viralnoj slici Netanjahu je naslonjen na vozilo tokom telefonskog razgovora, dok je deo zadnje kamere na njegovom telefonu prekriven, najverovatnije trakom ili bezbednosnom nalepnicom. Ovaj naizgled sitan detalj privukao je ogromnu pažnju javnosti i pokrenuo brojna pitanja o tome koliko su naši telefoni zaista sigurni.

Fotografija je ubrzo postala jedna od najkomentarisanijih objava nedelje, a tehnološki analitičari, influenseri i obični korisnici počeli su da spekulišu o njenom značenju.

Zašto je kamera bila prekrivena?

Slika je postala viralna nakon što ju je podelio poslovni influenser Mario Nofal uz komentar: Zašto Netanjahu ima traku preko kamere na telefonu? Koga se plaši? I ako premijer Izraela oseća potrebu za tim, šta to znači za prosečnog čoveka?

Stručnjaci za bezbednost ističu da ovo najverovatnije nije lična odluka, već standardna bezbednosna procedura. U mnogim strogo kontrolisanim i poverljivim okruženjima, zvaničnicima i posetiocima se na telefone postavljaju posebne, protivmanipulativne nalepnice koje prekrivaju kamere kako bi se sprečilo neovlašćeno fotografisanje ili snimanje osetljivih informacija.

Takve nalepnice su dizajnirane tako da njihovo skidanje ostavlja vidljive tragove, čime se obezbeđuje poštovanje pravila zabrane snimanja u bezbednosnim zonama.

Šta se zapravo postiže?

Fizičko prekrivanje kamere trakom ili nalepnicom onemogućava snimanje fotografija ili video-zapisa, čak i u slučaju da zlonamerni softver dobije pristup uređaju. Ovaj jednostavan, niskotehnološki potez predstavlja dodatni sloj zaštite od tajnog nadzora i vizuelnog špijuniranja.

Stručnjaci za sajber-bezbednost naglašavaju da, iako moderni telefoni imaju napredne softverske zaštite, ranjivosti i dalje postoje. Fizička barijera osigurava da kamera ne može da zabeleži ništa osim tame, čime se svaki pokušaj neovlašćenog snimanja čini beskorisnim.

"Da li da prekrijem svoju kameru?"

Iako visoki državni funkcioneri podležu posebnim bezbednosnim protokolima, stručnjaci poručuju da prosečni korisnici ne moraju nužno da prekrivaju kamere. Ipak, preporučuje se oprez - kontrola dozvola aplikacija, izbegavanje sumnjivih softvera i redovno ažuriranje telefona mogu značajno smanjiti rizik od zloupotreba.

