Ova reorganizacija ima za cilj da jasno razdvoji američki TikTok od njegove kineske matične kompanije, kao odgovor na dugogodišnje zabrinutosti u vezi sa privatnošću podatak.

Ova odluka usledila je nakon višegodišnjeg pritiska američkih zakonodavaca, koji su strahovali da bi kineska vlada mogla imati pristup podacima američkih korisnika. Kongres je 2024. godine usvojio zakon kojim se zahteva da se poslovanje TikToka u SAD formalno izdvoji iz ByteDance-a.

Foto: Shutterstock

Nova vlasnička struktura TikToka u SAD

Prema novoj organizaciji, oko 80% američkog TikToka nalazi se u vlasništvu investitora koji nisu iz Kine, dok je udeo ByteDance-a ograničen na 19,9%.

Novoformirana kompanija nosi naziv „TikTok USDS Joint Venture LLC“. Ona licencira algoritam za preporuke sadržaja od ByteDance-a, ali samostalno upravlja moderacijom sadržaja, kao i zaštitom podataka, bezbednošću algoritama i softverskim kontrolama.

Upravljačku investitorsku grupu čine Oracle, Silver Lake i MGX, od kojih svaka kompanija poseduje po 15% udela, što ukupno čini 45% vlasništva američkog TikToka.

Oracle

Oracle je jedna od vodećih svetskih kompanija za cloud infrastrukturu i baze podataka, koja sarađuje sa velikim tehnološkim imenima, uključujući i OpenAI. Oracle je i ranije pokušavao da preuzme TikTok, a već sada obezbeđuje cloud infrastrukturu za aplikaciju i upravlja podacima američkih korisnika.

U okviru novog dogovora, Oracle ima ulogu bezbednosnog partnera: nadgleda skladištenje podataka, proverava usklađenost TikToka sa američkim bezbednosnim propisima, učestvuje u nadzoru izmena algoritma za preporuku sadržaja.

Foto: Evan Vucci/AP

Važno je napomenuti da je suosnivač Oracle-a, Lari Elison, danas izvršni predsednik i glavni tehnološki direktor kompanije, kao i jedan od najuticajnijih američkih milijardera, sa poznatim vezama sa bivšim predsednikom SAD Donaldom Trampom.

MGX

MGX je investiciona firma fokusirana na veštačku inteligenciju, sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Firma ulaže u poluprovodnike i data-centre, a osnovali su je Mubadala (državni investicioni fond Abu Dabija) i G42, emiratska AI kompanija.

Udeo MGX-a u američkom TikToku mogao bi ovoj firmi dati značajan uticaj na strateške odluke vezane za razvoj veštačke inteligencije na platformi. MGX već investira u kompanije kao što su xAI Elona Maska, Anthropic i OpenAI, a učestvovao je i u velikoj inicijativi vrednoj 100 milijardi dolara za izgradnju AI data-centara, koju je najavio predsednik Tramp, uz učešće Oracle-a.

MGX takođe sarađuje sa Microsoftom i BlackRockom.

Ostali investitori Pored glavne upravljačke grupe, u vlasničkoj strukturi američkog TikToka učestvuju i: Dell Family Office – investiciona firma Majkla Dela Vastmere Strategic Investments – povezana sa grupom Susquehanna International Group (SIG), u vlasništvu milijardera Džefa Jasa Alpha Wave Partners – globalna investiciona firma povezana sa kompanijama poput SpaceX-a i Klarne Virgo LI – investicioni ogranak povezan sa izraelskim tehnološkim investitorom Jurijem Milnerom NJJ Capital – porodična investiciona firma francuskog milijardera Ksavijea Nijela Revolution – fond rizičnog kapitala koji je osnovao suosnivač AOL-a, Stiv Kejs Merritt Way – fond kojim upravljaju partneri Dragoneer Investment Group Via Nova – povezana sa investicionom kućom General Atlantic

Silver Lake

Silver Lake je jedna od najpoznatijih američkih private equity firmi, sa dugom istorijom ulaganja u tehnološke gigante poput Airbnb-a, Twittera (X), Dell Technologies-a, Tesle i Wayma.

Njegova uloga u američkom TikToku je pre svega finansijska i strateška, kroz obezbeđivanje kapitala i savetodavne podrške za dalji razvoj platforme.

Silver Lake je i ranije sarađivao sa MGX-om, uključujući zajedničku akviziciju većinskog udela u kompaniji Altera prošle godine, a od 2021. godine ulaže i u G42.

