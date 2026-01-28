Slušaj vest

Nova funkcija nosi naziv Strict Account Settings i predstavljena je kao „lockdown“ (zaključan) režim bezbednosti, čiji je cilj da smanji ranjivost korisnika tako što automatski ograničava kontakte i interakcije sa nepoznatim osobama.

Šta donosi Strict Account Settings?

Kada korisnik uključi ovu opciju, WhatsApp automatski aktivira stroža podešavanja privatnosti i zaštite. Među ključnim promenama su:

- automatski blokira medije i fajlove (priloge) od nepoznatih pošiljalaca

- utišava pozive sa nepoznatih brojeva

- isključuje prikaz pregleda linkova (link previews)

- uključuje opciju koja blokira veliki broj poruka od nepoznatih naloga

- podrazumevano uključuje verifikaciju u dva koraka (2FA)

- uključuje bezbednosna obaveštenja (npr. ako se promeni sigurnosni kod osobe sa kojom se dopisujete)

- ograničava vidljivost profila samo na kontakte: poslednji put viđen, online status, profilna slika, About (opis), linkovi na profilu

- ograničava ko može da vas dodaje u grupe: samo kontakti ili unapred izabrani kontakti

Kada i kako će biti dostupno?

Meta navodi da će opcija biti dostupna korisnicima u narednim nedeljama, a posebno je preporučuje novinarima, aktivistima i javnim ličnostima, koji su češće mete digitalnih napada i pokušaja kompromitovanja naloga.

Opcija se uključuje kroz sledeći meni:

Settings - Privacy - Advanced - Strict account settings

Meta dodaje i da se ovo podešavanje može menjati samo na primarnom uređaju, ali ne i preko WhatsApp Web-a ili Windows aplikacije.

Tajming nije slučajan?

Uvođenje ove funkcije dolazi u trenutku kada je WhatsApp u centru pažnje zbog tužbe koja optužuje Metu da je korisnicima predstavljala netačnu sliku o zaštiti privatnosti. U tužbi se tvrdi da kompanija navodno „čuva, analizira i može da pristupi gotovo svim "privatnim" komunikacijama korisnika WhatsApp-a“.

Šef WhatsApp-a Will Cathcart odbacio je ove navode, nazvavši tužbu "bez osnova" i ocenivši je kao pokušaj privlačenja medijske pažnje.

