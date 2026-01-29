Slušaj vest

Interno obraćanje Sema Altmana zaposlenima u OpenAI-u brzo je izašlo iz okvira obične interne komunikacije. Iako je formalni povod bila kritika politike američke Imigracione službe, deo poruke je od samog početka izazvao dodatna tumačenja u tehnološkim krugovima.

Razlog je način na koji je Altman govorio o identitetu i vrednostima kompanije. Njegove reči nisu ostale na nivou operativnih odluka, već su se dotakle šireg pitanja korporativne kulture u Silicijumskoj dolini, što je otvorilo prostor za poređenja sa drugim tehnološkim liderima.

OpenAI ne prati prolazne trendove

U poruci poslatoj putem Slacka, Altman je naglasio da OpenAI ne menja svoj pravac u skladu sa trenutnim društvenim ili ideološkim trendovima. Prema njegovim rečima, kompanija ne reaguje impulsivno na ono što je u datom trenutku popularno u poslovnom svetu.

Kao ilustraciju je naveo da OpenAI nije usvajao narative o takozvanoj „muškoj korporativnoj energiji“ kada su oni postali zastupljeni u javnom diskursu, niti je pravio nagle zaokrete u suprotnom smeru kada se menjao dominantni ton u industriji.

Neimenovana - ali jasna poruka Mark Zakerbergu

Iako Altman u poruci nije pomenuo nijedno ime, deo industrije je njegove reči protumačio kao indirektan komentar na ranije javne nastupe Mark Zakerberga. Direktor Mete je prošle godine govorio o potrebi povratka „muškosti“ i agresivnijeg poslovnog pristupa u okviru svoje kompanije.

Zakerberg je tada tvrdio da je tehnološki sektor otišao predaleko u redefinisanju korporativne kulture, što je, prema njegovom mišljenju, potisnulo takmičarski duh. Upravo zbog toga, Altmanovo insistiranje na stabilnim vrednostima doživljeno je kao suprotstavljanje toj filozofiji.

Rivalstvo koje se ne vodi samo rečima

Altmanova poruka dolazi u osetljivom trenutku za odnose između OpenAI-ja i Mete. Dve kompanije nalaze se u direktnoj konkurenciji kada je reč o razvoju veštačke inteligencije, ali i o zapošljavanju najtraženijih stručnjaka u toj oblasti.

Meta je prethodnih meseci nudila izuzetno visoke finansijske pakete kako bi privukla OpenAI istraživače, uključujući i višemilionske bonuse za potpisivanje ugovora. Nekoliko poznatih imena već je prešlo u Zakerbergov tim, dodatno pojačavajući tenzije.

Borba za kulturu postaje jednako važna kao borba za tehnologiju

Iako Meta nije želela da komentariše Altmanovu internu poruku, razlike između dve kompanije postaju sve vidljivije. Sukob se više ne svodi samo na tehnička rešenja i modele veštačke inteligencije, već i na pitanje kakvu korporativnu kulturu njihovi lideri žele da promovišu.

U tom kontekstu, Altmanova poruka zaposlenima može se posmatrati kao signal - kako interno, tako i eksterno - o tome šta OpenAI želi da predstavlja u trenutku kada se granice između tehnologije, politike i društvenih vrednosti sve više brišu.

