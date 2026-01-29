Slušaj vest

Tesla je zvanično objavila da će prekinuti proizvodnju svojih prestižnih vozila Model S i Model X, izjavio je izvršni direktor Ilon Mask tokom poslednjeg kvartalnog izveštaja kompanije. Poslednji primerci oba vozila trebalo bi da siđu sa proizvodne linije u fabrici u Fremontu, Kalifornija, narednog kvartala. Mask je uverio vlasnike da će Tesla nastaviti da pruža podršku za postojeća vozila „toliko dugo koliko ljudi budu imali te automobile“.

Ova odluka jasno pokazuje promenu strategije Tesle ka autonomnim vozilima i robotici. Mask je opisao penzionisanje Modela S i X kao „časno otpuštanje“, naglašavajući da bi oni koji žele da kupe vozilo trebali da deluju brzo pre nego što proizvodnja prestane. U međuvremenu, Tesla planira da deo fabrike u Fremontu preusmeri na proizvodnju robota Optimus, dok će proizvodnja Cybertruck-a u Ostinu nastaviti neometano.

Kompanija Tesla Foto: Shutterstock

Nasledstvo inovacija: Model S

Model S, predstavljen 2012. godine, bio je prvo vozilo Tesle dizajnirano od temelja, čime se razlikovao od originalnog Roadstera. Njegova baterija montirana u pod omogućila je prostranu kabinu i bolje vozne osobine, što ga je izdvojilo među malobrojnim električnim vozilima tog vremena. Model S je takođe nudio više opcija baterija, dajući kupcima mogućnost da plate za veći domet vožnje.

Automobil je brzo stekao popularnost, prikupivši više od 10.000 rezervacija pre nego što su isporuke počele i osvojio je titulu „Automobil godine“ prema MotorTrend-u 2013. Tesla je nastavila da unapređuje Model S tokom godina, uvodeći funkcije poput „Ludicrous Mode“ za brzo ubrzanje i nudeći industrijski vodeći domet. Uprkos ovim unapređenjima, prodaja je stagnirala kako su pristupačniji modeli Model 3 i Model Y postali glavni izvor prihoda kompanije.

Foto: Shutterstock

Kompleksni šarm Modela X

Drugi Teslin prestižni SUV, Model X, debitovao je 2015. godine nakon višegodišnjeg iščekivanja. Poznat po karakterističnim „Falcon Wing“ zadnjim vratima, vozilo je spojilo luksuz i inovaciju, olakšavajući ulazak i izlazak putnika. Međutim, dizajn je doneo proizvodne izazove, zbog čega ga je Mask opisao kao „Fabergé automobila“ zbog složenog stila i osetljive konstrukcije.

Uprkos problemima u proizvodnji, Model X je prodavan solidno zajedno sa Modelom S i dobio je značajnu osveženu verziju 2021. godine. Ipak, stalni izazovi u proizvodnji istakli su Tesline poteškoće u masovnoj proizvodnji luksuznih i kompleksnih vozila. Mask je priznao da je početna fokusiranost na ove modele bila delimično motivisana sentimentalnošću, što je doprinelo njihovom konačnom povlačenju.

Tesla prodala 50.000 automobila više od Mercedesa Foto: Tesla

Kraj jedne ere

Prestanak proizvodnje Modela S i X odražava dugoočekivanu promenu u prioritetima Tesle. Ilon Mask je još 2019. godine nagovestio da su ova vozila „nišni“ proizvodi, koji sve više gube značaj u odnosu na jeftinije modele i ambiciozne nove projekte. Iako su i dalje prodavali hiljade primeraka po kvartalu, ova prestižna vozila više nisu bila ključna za rast kompanije.

Pojava Cybertruck-a dodatno je uticala na ovu tranziciju. Iako je došlo do kašnjenja i rezultati su bili ispod očekivanja, novi električni pikap oblikovao je fokus Tesle na proizvodnju. Na kraju, Tesla sada fokus stavlja na autonomna vozila i robotiku, dok Model S i X ostaju istorijski simboli, a ne strateški stubovi.

Foto: Tesla

Trajan uticaj na EV tržište

Model S i Model X pomogli su u definisanju brenda Tesla i popularizaciji električnih vozila. Njihove inovacije, od visokoperformansnih baterijskih sistema do naprednih bezbednosnih i autopilot funkcija, postavili su standarde konkurenciji na tržištu luksuznih električnih vozila. Takođe, pomogli su u konsolidaciji Ilona Maska kao vizionara u automobilskoj i tehnološkoj industriji.

Iako proizvodnja prestaje, nasleđe ovih automobila će trajati. Dizajn i tehnologija Modela S i X i dalje utiču na novije modele Tesle, od elegantnog Modela 3 i Y do budućih autonomnih vozila. Za mnoge ljubitelje EV-a, ova vozila predstavljaju početak nove ere u transportu i ključni deo priče o Tesli.

