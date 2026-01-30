Vaš Chrome može da luta internetom bez vašeg znanja: Novi alati su nova uzbuna?
Kompanija tvrdi da ulazimo u “novu eru pretraživanja interneta”, jer Chrome dobija niz novih funkcija koje još dublje ugrađuju Gemini 3 direktno u browser.
Najveća novina? Gemini dobija bočni panel (side panel) koji radi paralelno dok vi surfujete, može da multitaskuje preko tabova, povezuje se sa Google aplikacijama, ali ono što je izazvalo najviše pažnje je funkcija pod nazivom “Auto Browse” - alat koji može da samostalno navigira internetom i završava zadatke umesto vas.
Gemini u Chrome-u: AI asistent vam stoji "na ramenu"
Google najviše promoviše novi bočni panel, koji praktično drži Gemini stalno na ekranu dok vi pretražujete sajtove i šaltate tabove.
Na prezentaciji za novinare, potpredsednica Chrome-a Parisa Tabriz objasnila je ideju:
- Mogu da imam asistenta pored sadržaja koji gledam na ekranu. Ali najvažnije - mogu da pokrenem potpuno novi razgovor u drugom tabu ako želim. Drugim rečima: više ne morate da napuštate ono što gledate, jer Gemini radi sa strane i obavlja dodatne zadatke.
Multitasking bez milosti: manje klikova, više pameti
Google tvrdi da je novi panel napravljen da olakša svakodnevne stvari koje gutaju vreme - naročito kada imate previše otvorenih tabova.
Kako navode iz kompanije, testeri su već koristili Gemini za: poređenje opcija kroz “previše tabova”, sumiranje recenzija proizvoda sa više sajtova, pronalaženje termina u prenatrpanom kalendaru. Gemini se spaja sa Gmail-om, Kalendarom, YouTube-om. Ovo je ključna stvar: Gemini u Chrome-u neće biti samo “chat”, već alat koji radi kroz Google ekosistem.
Može da se poveže sa: Gmail-om, Google Calendar-om, YouTube-om, sa Maps, Google Shopping i Google Flights.
Primer koji Google daje zvuči kao mini digitalni sekretar: ako putujete na konferenciju i treba da rezervišete let, Gemini može da pronađe stari email sa detaljima događaja, zatim proveri opcije preko Google Flights, i na kraju napiše email kolegama kad stižete.Tabriz je čak rekla da će korisnici moći da napišu email u Gemini panelu i pošalju ga, bez izlaska iz tab-a.
Nano Banana: AI uređuje slike direktno u browseru
Google je u Chrome uveo i alat za generisanje i obradu slika pod simpatičnim nazivom Nano Banana.
Najvažnije: više ne morate da skidate sliku da biste je izmenili. Dovoljno je da u Gemini panelu unesete prompt i AI će: promeniti sliku,“transformisati” je po želji korisnika, i sve to direktno u browseru.
Chrome vam kupuje i završava poslove (ali se plaća!)
Najzanimljivija funkcija, Auto Browse, zaključana je iza paywall-a. Koristiće je samo pretplatnici: Google AI Pro i Google AI Ultra.
Google tvrdi da je to moćnija verzija autofill-a, ali realno, to je AI agent koji dobija zadatak i sam ide po internetu, klikće, otvarati tabove i obavljati radnje.
Tabriz je objasnila prilično otvoreno:
“Auto Browse prelazi iz davanja informacija u stvarno preuzimanje kontrole nad browserom i obavljanje stvari umesto vas.”
Na demonstraciji je dala Gemini zadatak da ponovo naruči jaknu koju je kupila godinu dana ranije. I šta se desilo?
Gemini je: otvorio novi tab, otišao na pravi sajt, ulogovao se na njen nalog, našao raniju porudžbinu, krenuo u proces ponovne kupovine.
Ipak, Google kaže da će sistem stati pre finalne kupovine i tražiti potvrdu korisnika.
