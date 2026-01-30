Slušaj vest

Korisnici TikToka u SAD masovno deinstaliraju aplikaciju nakon što je ameriške operacije preuzela grupa investitora lojalnih bivšem predsedniku Donaldu Trampu. Prema podacima kompanije Sensor Tower, broj deinstalacija u SAD-u porastao je skoro 150 odsto od promene vlasništva.

Preuzimanje uključuje tehnološkog giganta Oracle i druge investitore, stvarajući novu američku firmu koja će upravljati platformom u zemlji. Iako dogovor obezbeđuje budućnost TikToka u SAD, izazvao je zabrinutost korisnika u vezi sa cenzurom i privatnošću.

Zabrinutost zbog cenzure izaziva reakcije korisnika

Neki korisnici TikToka prijavili su da sadržaji kritični prema Trampu ili vladinim akcijama, uključujući racije ICE u Minneapolisu, nisu dobijali pregleda ni angažmana. Drugi su primetili da su određeni pojmovi, poput „Epstein“, blokirani u porukama, što je izazvalo sumnje na moguće cenzurisanje.

Guverner Kalifornije, Gavin Njusom, najavio je istragu kako bi se utvrdilo da li ovi incidenti krše državne zakone. TikTok je naveo da su problemi nastali zbog tehničkih poteškoća na serverima i radi se na njihovom otklanjanju kako bi se normalno funkcionisanje vratilo.

Tehnički problemi i iskustvo korisnika

TikTok je priznao da američki korisnici i dalje mogu imati poteškoće pri objavljivanju sadržaja zbog velikih infrastrukturnih problema izazvanih nestankom struje u jednom od partnerskih data centara. Kompanija je naglasila da ovi problemi nisu povezani sa novim vlasništvom, već predstavljaju šire tehničke poteškoće.

Portparol kompanije je objasnio da ne postoje pravila koja zabranjuju deljenje određenih tema, uključujući ime Džefrija Epstina. TikTok nastavlja da rešava tehničke probleme i uverava korisnike da politike sadržaja ostaju nepromenjene.

Ponovna zabrinutost oko politike privatnosti

Pored straha od cenzure, neki korisnici su izrazili zabrinutost zbog ažurirane politike privatnosti TikToka, koja traži informacije o seksualnom životu, rodnom identitetu i državljanstvu ili imigracionom statusu. Kritičari se plaše da bi takvi podaci mogli biti zloupotrebljeni pod novim američkim vlasništvom.

Međutim, arhivske verzije politike pokazuju da je sličan tekst postojao i kada je TikTok bio u vlasništvu ByteDance-a. Ipak, promena vlasništva je pojačala svest korisnika o potencijalnim rizicima po privatnost i obradi podataka.

Konkurentske aplikacije beleže rast korisnika

Zabrinutost oko novog vlasništva TikToka dovela je do povećanja preuzimanja konkurentskih aplikacija poput Skylight-a i UpScrolled-a. Mnogi korisnici istražuju alternativne platforme, zbog rasprava o cenzuri, privatnosti i tehničkoj pouzdanosti.

Industrijski analitičari navode da iako neki korisnici brišu TikTok, drugi ostaju na platformi, što pokazuje podeljene reakcije na promene. Kako se korisnici budu prilagođavali u narednim nedeljama moglo bi oblikovati budućnost aplikacije u SAD-u.

Reakcije zajednice i povratne informacije korisnika

Izveštaji pokazuju da je dogovor i poslednje promene izazvao široke diskusije među korisnicima i kreatorima sadržaja. Neki preispituju nastavak korišćenja aplikacije, dok drugi ostaju lojalni uprkos tehničkim problemima i zabrinutosti zbog politike privatnosti.

Mediji i ankete pozivaju korisnike da podele svoja iskustva. Pitanja da li aplikacija i dalje deluje sigurno, pouzdano i zabavno dominiraju razgovorima, odražavajući kompleksnu povezanost politike, tehnologije i kulture društvenih mreža.

