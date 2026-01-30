Slušaj vest

Madhu Gottumukkala, vršilac dužnosti šefa američke Agencije za sajber bezbednost i infrastrukturu (CISA), prošlog leta je uploadovao više osetljivih dokumenata označenih sa „za zvaničnu upotrebu“ na javnu ChatGPT platformu!

Dokumenti su sadržali ugovorne informacije koje nisu namenjene javnosti, a postupak je zaobišao zvanične AI alate odobrene od Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS). U trenutku učitavanja aktivirani su automatizovani bezbednosni alarmi, ali to nije sprečilo da podaci budu izloženi potencijalno stotinama miliona korisnika. Prema izveštaju Politica, Gottumukkala je između jula i avgusta 2025. učitao najmanje četiri dokumenta, što je izazvalo hitne interne istrage i alarmiralo federalne stručnjake za sajber bezbednost.

Foto: Profimedia

Javni ChatGPT - američka vlada na ivici

Podaci uneti u javnu verziju ChatGPT-a mogu se koristiti za treniranje AI modela i biti dostupni ogromnom broju korisnika širom sveta. Za razliku od kontrolisanih AI alata koji čuvaju informacije unutar federalnih mreža i sprečavaju curenje, javni ChatGPT zadržava sve učitane fajlove na serverima kompanije OpenAI, što stvara ozbiljan bezbednosni rizik.

Stručnjaci upozoravaju da i dokumenti koji nisu klasifikovani, ali nose oznaku FOUO, predstavljaju ozbiljno osetljive vladine informacije. Njihovo javno učitavanje dramatično povećava rizik od curenja podataka, omogućava potencijalnu zloupotrebu i dovodi u pitanje kontrolu nad poverljivim informacijama, čime se direktno ugrožava nacionalna bezbednost.

ChatGPT Foto: Shutterstock

Rukovodstvo na udaru kritike

Incident otkriva ozbiljne probleme u AI nadzoru na najvišem nivou vlasti. Analitičari kažu da kada zvaničnici dobiju izuzetke za korišćenje ograničenih alata, pravila često prestaju da funkcionišu. Arjun Chauhan iz Everest Group-a ističe:

„FOUO nije klasifikovano, ali je i dalje oštro osetljiva vladina informacija. Njeno učitavanje javno stvara stvarni rizik od izlaganja i zloupotrebe.“

I dok su interni DHS alarmi bili odmah aktivirani, bezbednosni propust se ipak dogodio na samom vrhu agencije. To dovodi u pitanje odgovornost i nadzor rukovodstva, jer čak ni stroge interne procedure nisu bile dovoljne da spreče potencijalno curenje poverljivih informacija. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti ne samo da ugrožavaju bezbednost, već i kulturu poštovanja propisa, stvarajući opasan presedan koji bi drugi mogli slediti unutar agencije.

Foto: Shutterstock

Kontroverze Gottumukkale

Pre nego što se pridružio CISA-i u maju 2025, Gottumukkala je bio glavni IT službenik Južne Dakote pod guvernerkom Kristi Noem. Njegova karijera u CISA-i već je bila obeležena problemima: neuspeo je na poligrafu kontraobaveštajne službe u julu 2025. i šest zaposlenih je suspendovano sa pristupa klasifikovanim informacijama.

CISA je takođe prošla kroz ozbiljna smanjenja broja zaposlenih, sa više od 3.300 na oko 2.200 tokom Trampove administracije, kroz otkaze, ranija penzionisanja i otpremnine. Takva redukcija znatno slabi operativnu moć agencije, smanjuje broj stručnjaka koji mogu da nadgledaju sajber bezbednost i povećava rizik od propusta. Na sve to, predloženo smanjenje budžeta od 500 miliona dolara za fiskalnu 2026. dodatno ugrožava sposobnost CISA-e da štiti poverljive podatke i prati potencijalne pretnje, ostavljajući ključne sektore federalne infrastrukture izloženim riziku.

1/6 Vidi galeriju Trampov službenik ugrozio bezbednost SAD, izložio poverljive podatke milionima korisnika Foto: Profimedia

Opasna lekcija: javni AI previše rizičan za vladu

Incident sa ChatGPT-om pokazuje opasnu tenziju između praktičnosti i bezbednosti. Stručnjaci naglašavaju da samo licencirane, kontrolisane AI platforme sa strogo definisanim pravilima smeštaja i zadržavanja podataka mogu efikasno zaštititi poverljive informacije.

Bez ovih strogo kontrolisanih mera, čak i najviši zvaničnici rizikuju curenje poverljivih informacija, što može imati ozbiljne posledice po nacionalnu bezbednost. Takvo ponašanje stvara opasan presedan unutar agencije, jer šalje signal zaposlenima da pravila mogu da se zaobiđu, čak i kada su u pitanju najosetljiviji podaci. Stručnjaci upozoravaju da svaki novi incident dodatno potkopava poverenje u rukovodstvo i ugrožava integritet federalnih operacija, što može trajno promeniti kulturu bezbednosti unutar CISA-e.

