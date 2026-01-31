Slušaj vest

Tehnologija ekrana upravo je zakoračila u potpuno novu dimenziju imajući u vidu da su inženjeri razvili OLED displeje koji se savijaju poput tkanine, što znači da više nisu krhki i ograničeni staklom, već mogu da se istežu i savijaju bez pucanja i gubitka kvaliteta slike.

Ovo otvara vrata potpuno novom načinu korišćenja digitalnih informacija u svakodnevnom životu. Umesto da nosimo telefone ili satove kao odvojene uređaje i umesto klasičnih, krutih mobilnih ekrana, ovakvi ekrani mogli bi da budu integrisani u odeću, narukvice, pa čak i rukavice, prikazujući obaveštenja, navigaciju ili zdravstvene podatke direktno pred očima ili na zglobu.

Foto: Shutterstock

Tehnologija koja se oslanja na napredne materijale

Ideja je da odeća postane deo digitalnog ekosistema, a tehnologija se uklopi u našu svakodnevicu neprimetno, gotovo kao prirodni dodatak telu.

Razvoj ovakvih ekrana oslanja se na napredne materijale, taćnije na kombinaciju elastičnih OLED slojeva i provodljivih elemenata koji ostaju funkcionalni čak i posle stotina savijanja. Nedavna istraživanja pokazuju da ekrani mogu da zadrže većinu svoje svetline čak i kada se znatno šire ili ponovo savijaju, što je ogroman tehnički korak napred u svetu fleksibilne elektronike.

Foto: Profimedia

Nastavak trenda fleksibilne elektronike

Ove inovacije se uklapaju u širi trend na tržištu tzv. fleksibilne elektronike koja, prema procenama analitičara, vredi desetine milijardi dolara i raste iz godine u godinu. Potražnja za ovakvim tehnologijama raste ne samo za potrošačke uređaje kao što su telefoni i pametni satovi, već i za medicinske senzore, pametne etikete, pa čak i pametne tapete i prozore koji mogu prikazivati informacije direktno u prostoru.

Iako komercijalni proizvodi sa potpuno tkanim ekranima još nisu masovno dostupni, napredak koji se beleži znači da bismo za nekoliko godina mogli da živimo u svetu gde ekran više nije nešto što držite u ruci, već nešto što nosimo kao odeću ili vidimo svuda oko nas.

Ovaj pomak pokrenut je novim saznanjima iz genetike, biotehnologije i veštačke inteligencije, kao i globalnim izazovima vezanim za hronične bolesti i starenje stanovništva. Foto: Tridsanu Thopet/Shutterstock

Do 2035. svaki peti ekran bi mogao da bude savitljiv

Globalno tržište fleksibilnih ekrana, uključujući savijajuće OLED, rollable (koji se mogu razvlačiti), te druge fleksibilne panele, raste eksponencijalno. Samo tržište fleksibilnih displeja procenjuje se na oko 36,6 milijardi USD u 2025. godini, a očekuje se da će dostići čak 500 milijardi USD do 2035. godine, uz prosečnu godišnju stopu rasta od oko 30% tokom naredne dekade.

To znači da bi do 2035. svaki peti ekran u našim uređajima mogao biti savitljiv, rastegljiv ili na neki drugi način fleksibilan, jasno signalizirajući da ovo nije samo futuristički eksperiment, već globalni tehnološki trend.

