Prema analizi trendova iz Consumer Electronics Show (CES) 2026, sledeća generacija automobila neće biti samo brža ili lepša, već pametnija, sigurnija i bliža onome što smo gledali u filmovima naučne fantastike.

Iako potpuno autonomna tj. samovozeća vozila još nisu potpuno spremna za masovno tržište, već 2026. možemo da očekujemo široko uvođenje poluautonomnih sistema koji omogućavaju vožnju bez ruku na upravljaču na autoputu, automatsko parkiranje, sistem upozorenja i pomoći pri izbegavanju sudara, kao i detekciju umora vozača koja može da predloži pauzu ako prepozna da vozač postaje nepažljiv ili umoran.

Novi automobili biće opremljeni ugrađenim AI asistentima

Pored toga, mnogi novi automobili biće opremljeni ugrađenim AI asistentima koji omogućavaju komunikaciju glasom, čak i naprednije nego Siri ili Alexa. To znači da ćete moći da kažete „pronađi najbližu pekaru“, „uključi grejanje sedišta“ ili „pusti muziku“ jednostavnim razgovorom sa svojim kolima, bez ikakvog dodatnog telefona ili ekrana.

Ove inovacije ne samo da čine vožnju lakšom i bezbednijom, već pokazuju i kako automobili postaju digitalni asistenti na točkovima kao deo svakodnevnog života sa više automatike i manje stresa. Za prosečnog vozača, to znači manje brige oko rutinskih zadataka tokom vožnje i više vremena da se fokusira na uživanje u putovanju.

Suština vozila više nije mehanička konstrukcija, već softver koji ga definiše

Međutim, tu nije kraj novitetima. Razvoj takozvanih „Software-Defined“ automobila na kojem se sve više radi znači da će čak i već kupljeni automobili moći da dobiju nove pametne funkcije kroz bežične nadogradnje, slično kao što ažuriramo telefon. To ustvari znači da će vaš auto s vremenom postajati pametniji i bez potrebe za odlaskom u servis, što je potpuno novi trend u autoindustriji.

Na primer, možete da dobijete novi režim vožnje, unapređeni sistem asistencije, bolju baterijsku efikasnost ili čak nove bezbednosne funkcije, sve putem interneta. Software-Defined Vehicle ili softverski definisan automobil (SDV) takođe omogućava personalizaciju u smislu da auto može da pamti vaša podešavanja sedišta, najoptimalniju temperaturu, omiljenu muziku i stil vožnje, pa da se automatski prilagodi kad uđete u njega.

Do 2035. većina novih automobila biće software-defined i AI-pogonjena

Za industriju, ovaj koncept predstavlja veliku promenu paradigme jer umesto da se vrednost automobila sastoji samo od metalnih i elektronskih delova, veći deo vrednosti prelazi u softver, cloud povezivanje i digitalne usluge, što otvara mogućnosti za nove modele prihoda kao što su pretplate na napredne funkcije ili paketi bezbednosnih usluga.

Očekuje se da će do 2035. većina novih automobila biti software-defined i AI-pogonjena, a mnogi stručnjaci vide te vozačke platforme kao osnovu za autonomnu vožnju, pametne asistente unutar kabine i vozilo-kao-uslugu (mobility-as-a-service) modele.

