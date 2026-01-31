Slušaj vest

Prevaranti se u novim internet prevarama oslanjaju na lažne investicione ponude i promotivne kampanje u kojima se često pojavljuju likovi poznatih javnih ličnosti, političara i novinara, prikazani na video materijalima koji izgledaju gotovo uverljivo, iako su u potpunosti lažni.

Ovi sadržaji koriste deepfake tehnologiju, koja omogućava manipulisanje glasom i izgledom osobe, stvarajući iluziju da javna ličnost lično promoviše neki proizvod ili investiciju. Cilj ovih kampanja je da građani poveruju u navodne brze i sigurne dobitke i tako ostave svoje lične podatke ili finansijske informacije, što prevaranti potom zloupotrebljavaju za sopstvenu korist.

Ozbiljan rizik po privatnost i bezbednost građana

Službe MUP-a ukazuju da ovakve prevare ne samo da predstavljaju finansijsku opasnost, već i ozbiljan rizik po privatnost i bezbednost građana. Prevaranti koriste lažne sajtove, sponzorisane oglase na društvenim mrežama i video materijale koji izgledaju profesionalno i kredibilno, što dodatno povećava verovatnoću da žrtve poveruju u njih.

Osim direktnog gubitka novca, građani koji nasednu na ovakve prevare izlažu se riziku da njihovi podaci budu korišćeni za otvaranje lažnih naloga, podizanje kredita ili sklapanje ugovora bez njihovog znanja, što može imati dugoročne posledice.

Državne institucije nikada ne traže lične podatke putem društvenih mreža

Policija i nadležne službe ističu da se ovakve kampanje često vode preko međunarodnih domena i infrastrukture, što otežava njihovo brzo uklanjanje, ali MUP u saradnji sa inostranim partnerima radi na identifikaciji i gašenju takvih sajtova.

Građani se podsećaju da državne institucije nikada ne traže lične ili finansijske podatke putem društvenih mreža, mejlova ili neproverenih linkova, niti nude sigurnu zaradu bez rizika, te da bi svaka sumnjiva ponuda trebalo da se proveri pre bilo kakve reakcije.

Kako da se zaštitimo?

U svetlu ovih upozorenja, građani se pozivaju da budu posebno oprezni prilikom interakcije sa sadržajem na internetu, proveravajte izvore i legitimnost ponuda, a u slučaju sumnjivih poruka ili pokušaja prevare odmah obavestite policiju.

Iako deepfake tehnologija i sofisticirani lažni sajtovi otežavaju prepoznavanje prevara, oprez, kritičko razmišljanje i provera informacija ostaju najbolja zaštita. Ministarstvo unutrašnjih poslova naglašava da samo aktivna pažnja i odgovorno ponašanje građana mogu smanjiti šanse da postanu žrtve ovakvih digitalnih prevara, dok paralelno stručne službe rade na suzbijanju mreža koje ove prevare sprovode.

