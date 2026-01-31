Slušaj vest

U digitalnoj eri u kojoj sve više korisnika provodi sate svakog dana na platformama za video strimovanje, jedna od omiljenih funkcija YouTube‑a, mogućnost da se video reprodukuje u pozadini dok se koriste druge aplikacije ili dok je ekran ugašen, postala je predmet kontroverzi i promena koje su mnoge iznenadile i razočarale.

Iako je to već dugo bila jedna od najatraktivnijih karakteristika pretplate na YouTube Premium, određene zaobilazne metode omogućavale su korisnicima koji ne plaćaju, da ovu funkciju koriste potpuno besplatno, ali čini se da je ta era sada završena.

Foto: Shutterstock

Do prekida dolazi čim korisnik umanji prozor ili zaključa telefon

Naime, napredni korisnici Android uređaja otkrili su još davno trik pomoću kojeg su mogli da preskoče YouTube Premium ograničenja. Otvaranjem YouTube video sadržaja u alternativnim pretraživačima, poput Samsung Internet, Brave ili Vivaldi i minimiziranjem prozora ili zaključavanjem ekrana, video bi nastavio da se reprodukuje u pozadini, što je praktično značilo da su mogli da slušaju muziku, podkaste ili predavanja bez potrebe da plaćaju mesečnu pretplatu.

Međutim, poslednjih dana YouTube je diskretno, ali odlučno, počeo da gasi tu opciju na nivou servera, tako da se audio odmah prekida čim korisnik umanji prozor ili zaključa telefon.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kompanija okreće novi list

Čak su se pojavile i prijave kod korisnika na Samsung Internet i Brave pretraživačima koji su umesto reprodukcije jedva uspeli da vide kratku poruku „MediaOngoingActivity“ pre nego što je reprodukcija potpuno nestala.

Ova odluka YouTube‑a, koja nije jasno objašnjena na zvaničnom blogu platforme, zapravo zatvara jednu od poslednjih „besplatnih rupa“ koje su korisnici mogli da koriste bez pretplate. Google, koji je vlasnik YouTube‑a, već dugo pozicionira pozadinsku reprodukciju kao jedno od glavnih opravdanja za plaćeno članstvo, zajedno sa drugim benefitima kao što su gledanje bez reklama i mogućnost preuzimanja videa za offline prikazivanje. Sada, čini se, kompanija se odlučila da ne dozvoli čak ni indirektne načine za besplatno korišćenje tih funkcija.

Foto: Shutterstock

Korisnici besni, društvene mreže "gore"

Za mnoge korisnike, posebno one koji su se uglavnom oslanjali na ove trikove kako bi slušali audio sadržaje dok rade druge stvari, recimo dok trče, voze ili obavljaju kućne poslove, ova promena došla je kao hladan tuš. Na društvenim mrežama i forumima već se vode žustre rasprave o tome da li je YouTube preterao u pokušaju da monetizuje svaku funkciju, ili je to legitimna poslovna odluka da se zaštite koristi za one koji plaćaju Premium pretplatu.

Iako je ovakva promena primarno zabeležena na mobilnim uređajima i u browserima, njeni efekti mogu biti dalekosežniji za svakoga ko je navikao da koristi YouTube kao neformalni servis za audio strimovanje. Dok je paket YouTube Premium godinama bio komercijalni stub koji je generisao prihod kompaniji i omogućavao pristup ekskluzivnih pogodnosti, sada izgleda da se taj model postavlja još čvršće i bez izuzetaka.

Foto: Shutterstock

Koje alternative postoje?

Za one koji i dalje ne žele da plaćaju, postoje alternative poput aplikacija i eksternih servisa koji obećavaju background play bez nadoknade, ali i one su često nestabilne, rizične ili se suočavaju sa sopstvenim ograničenjima i zabrinutostima oko bezbednosti podataka.

Ova promena na YouTube‑u zapravo je samo još jedan podsetnik da se granice između besplatnog i plaćenog digitalnog iskustva sve više zamagljuju, a da kompanije nastoje da svaki dodatak, čak i koji je do sada funkcionisao bez barijera, učine isključivim za one koji su spremni da plate. Za korisnike koji su navikli da sve imaju „na klik“, to znači da će od sada pažljivo morati da razmisle šta im je bitno i da li im je vredno da pređu na premium model usluge ili potraže alternativne platforme koje dopuštaju veću slobodu korišćenja.

