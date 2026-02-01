Slušaj vest

Prema analizama investicionih banaka i najnovijim izveštajima, kompanija razmatra masovno smanjenje broja zaposlenih, čak do 30.000 ljudi širom sveta, kao odgovor na finansijski pritisak izazvan ulaganjima u AI infrastrukturu i partnerstvom sa OpenAI-em.

Ova vest je odjeknula ne samo na finansijskim berzama, već i u poslovnim krugovima i tehnološkim zajednicama, jer takav nivo otpuštanja predstavlja jedan od najvećih talasa smanjenja radne snage u istoriji same kompanije. Stručnjaci tvrde da nije reč o običnoj reorganizaciji ili optimizaciji poslovanja, već o direktnom odgovoru na ogromne troškove koje Oracle preuzima kako bi izgradio kapacitete za podršku rada veštačke inteligencije i servisiranju partnera kao što je OpenAI.

Foto: Shutterstock

Troškovi zaduživanja porasli

Ova investicija uključuje ne samo tradicionalnu cloud infrastrukturu koja obuhvata računarske i serverske kapacitete, već i izgradnju ogromnih data centara sposobnih da podrže napredne AI modele i rad generativnih sistema visokih performansi. Jedan od tih ugovora, prema ranije objavljenim podacima, navodno podrazumeva godišnji prihod od čak 30 milijardi dolara u vezi sa OpenAI projektima koji zahtevaju ogroman broj procesorskih jedinica i GPU čipova za obradu podataka.

No, investiranje u veštačku inteligenciju nosi sa sobom i velike finansijske rizike. Bankarski i investitorski sektor je počeo da povlači podršku za neke od Oracle-ovih planova, posebno kada su u pitanju krediti i finansiranje velikih data centara, što dodatno pojačava pritisak na kompaniju da nađe načine da stabilizuje svoje finansijsko stanje. U nekim slučajevima banke su se povukle iz dogovora, a troškovi zaduživanja su porasli, što je dodatno otežalo situaciju.

Foto: Profimedia

Postoji i mogućnost prodaje velikih poslovnih jedinica

Za zaposlene i IT profesionalce širom sveta ovo neminovno znači nesigurno razdovlje jer Oracle tradicionalno zapošljava desetine hiljada ljudi u različitim sektorima od softverskog inženjeringa do cloud infrastrukture, ali sada bi upravo oni koji su radili na podršci i razvoju AI projekata mogli da budu najranjiviji. Dodatno, postoji i mogućnost prodaje velikih poslovnih jedinica poput zdravstvene grupe Cerner, firme koju je Oracle kupio za više desetina milijardi dolara pre nekoliko godina, kako bi još unapred obezbedio novac za AI investicije.

Takav potez bi imao dvostruki efekat u vidu oslobađanja značajne količine kapitala i preusmeravanja fokusa na osnovne ciljeve Oracle-a vezane za AI infrastrukturu. Međutim, analitičari upozoravaju da otpuštanja i prodaja imovine mogu stvoriti i negativne implikacije počevši od gubitka radne snage sa dragocenim iskustvom do smanjenja produktivnosti i mogućih problema u ispunjavanju obaveza prema partnerima i klijentima.

Foto: Shutterstock

Šta će biti sa srpskim radnicima

Oracle već godinama ima stabilno prisustvo u Srbiji, i to ne samo kroz prodaju softvera već i kroz lokalno registrovanu firmu i stratešku cloud infrastrukturu.

S obzirom da Oracle posluje u našoj zemlji u znatno manjem obimu nego globalno, za sada nema indicija da su srpski radnici ugroženi zbog globalnih otpuštanja. Prema podacima iz javnog registra, firma zapošljava oko 85 ljudi u Srbiji, sa prosečnom bruto platom po zaposlenom od oko 876.000 RSD mesečno, što je prilično visoko za domaće standarde.

Foto: Shutterstock

Naši radnici za sada bezbedni

Bilo kako bilo, za sada ne postoje najave koje bi ukazivale da su zaposleni u Srbiji na spisku za smanjenje broja radnika, niti da se cloud region dovodi u pitanje. Naprotiv, sama činjenica da je Oracle uložio u fizičku infrastrukturu u Srbiji govori da se zemlja posmatra kao stabilna tehnološka baza za buduće poslovanje.

U praksi to znači da su naši zaposleni, barem za sada, znatno bezbedniji od kolega u nekim velikim globalnim centrima kompanije.



