U novembru 2012. godine, Džefri Epstajn je poslao imejl Ilonu Masku sa neobičnim predlogom: slanje helikoptera kako bi vlasnik Tesle i SpaceX bio prevezen do njegovog privatnog ostrva u Karibima.

"Koliko će vas biti u helikopteru za ostrvo?" pitao je Epstajn u sada javnom imejlu, koji je deo paketa dokumenata koje je Ministarstvo pravde objavilo. Mask je odgovorio - zahtevajući dva mesta, za sebe, i svoju tadašnju partnerku, Talulu Rajli.

Zanimljivo je da je Mask takođe pitao: "Koji dan/noć će biti najluđa zabava na tvom ostrvu?" Ovi mejlovi su objavljeni kao deo šire istrage o Epstajnu. Ukupno je objavljeno više od 3 miliona fajlova, uključujući razmenu između Maska, Epstajna i njihovih asistenta.

Mask poriče svaku povezanost sa Epstajnom

Odgovarajući na objavljene imejlove, Mask je na svojoj društvenoj mreži, X, pojasnio svoj stav. Potvrdio je minimalnu korespondenciju sa Epstajnom, ali je snažno negirao da je ikada posetio njegovo famozno ostrvo ili leteo njegovim "Lolita Express"-om. Mask je takođe naglasio svoju ulogu u poticanju objavljivanja Epstajnovih fajlova.

"Ne brinem se zbog toga da budem pogrešno shvaćen," izjavio je Mask, "ali ono što mi je važno je da makar pokušamo procesuirati one koji su počinili ozbiljne zločine, posebno kada je u pitanju eksploatacija maloletnih devojčica." Uprkos Epstajnovim vezama sa moćnim ljudima, uključujući bivšeg predsednika Bila Klintona i princa Endrjua, Mask se distancirao od bilo kakvog nepoželjnog ponašanja, ponovivši da je jedini put kada je sretao Epstajna bio veoma kratak, dok je odbio njegove brojne pozive za posetu ostrvu, prenosi Biznis Insajder.

Mask odbija više poziva za posetu ostrvu

Uprkos brojnim pozivima, Mask je dosledno odbijao da poseti ovo ostrvo, a imejlovi pokazuju nekoliko neuspelih pokušaja dogovora za put. U januaru 2014. godine, Mask je napisao Epstajnu da će biti na Britanskim Devičanskim Ostrvima i St. Bartu tokom praznika i upitao da li bi bilo dobro vreme za posetu. Epstajn je entuzijastično odgovorio, navodeći da "uvek ima prostora" za Maska.

Međutim, planovi su ponovo propali. U sledećem e-mailu, Epstajn je izrazio razočaranje nakon što je Mask otkazao posetu: "Stvarno sam se radovao što ćemo napokon provesti vreme zajedno, samo zabava na dnevnom redu," žalio se Epstajn. Mask je bio čvrst u svojoj odluci, uprkos stalnim pozivima.

Realnost njihovih poslovnih i socijalnih interakcija

Imejlovi takođe pružaju uvid u profesionalnu razmenu između njih dvojice. U februaru 2013. godine, lični asistent Maska je pokušao da dogovori sastanak sa Epstajnom u kancelarijama SpaceX-a u Kaliforniji. Epstajnov asistent je potvrdio da je Mask sugerisao tu lokaciju. Iako detalji sastanka nisu jasni, Mask je javno izjavio da Epstajn nikada nije "obišao" SpaceX-ove pogone.

Epstajn je takođe pokazao interesovanje za Maskove druge projekte, uključujući SolarCity, koji će kasnije biti kupljen od strane Tesle. U jednom imejlu, Epstajn je pitao da li bi mogao da razgovara sa nekim iz SolarCity-a u vezi sa planovima za elektrifikaciju njegovih poseda na Karibima i u Novom Meksiku. "Ima li nekog u SolarCity-ju sa kim moji ljudi mogu da pričaju o elektrifikaciji karipskog ostrva?" pitao je Epstajn u e-mailu iz septembra 2012. godine.

Mask o spavanju i radu

U jednom mejlu iz rane 2013. godine, Epstajn je sugerisao Masku da bi trebalo da spava više kako bi povećao svoju produktivnost. Epstajn je kroz humor primetio: "Verovatno bi analiza koristi pokazala da bi Tesla bolje poslovala kada bi spavao više." Mask se, međutim, nije složio, objašnjavajući da je njegova dnevna produktivnost optimalna kada spava samo 6 do 6,5 sati.

Ova razmena pokazuje pomalo ličan karakter njihove interakcije, sa Epstajnom koji nudi savete koje Mask očigledno nije želeo da prihvati. Iako su diskutovali o poslovima i društvenim događanjima, imejlovi takođe pokazuju da su se njih dvojica povremeno upuštali u lagane razgovore, pored ozbiljnih poslovnih dogovora.

Ova razmena ukazuje na Epstajnovu želju da se poveže sa Maskovim inovativnim poslovima. Ipak, s obzirom na mračnu senku koja sada visi nad Epstajnom, ostaje nejasno koliko su ozbiljna bila ova poslovna interesovanja, ili da li su bila deo Epstajnovog šireg pokušaja da se integriše u moćne krugove, zaključuje Biznis Insajder.

