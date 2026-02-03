Slušaj vest

Tvrdnje da ruske snage koriste Starlink tehnologiju u napadima dronovima izazvale su uzbunu u Ukrajini i evropskim političkim krugovima. Kijev je upozorio da su terminali ove satelitske mreže pronađeni na ruskim bespilotnim letelicama dugog dometa, što je otvorilo pitanje zloupotrebe zapadne tehnologije u ratu.

Ova saznanja pojačala su pritisak na kompaniju SpaceX i njenog osnivača Ilona Maska, čiji je Starlink od početka rata ključni komunikacioni alat ukrajinskih snaga. Istovremeno, postalo je jasno da bi nekontrolisana upotreba sistema mogla imati ozbiljne bezbednosne posledice.

Maskova hitna reakcija i poruka javnosti

Ilon Mask je ubrzo reagovao, tvrdeći da je SpaceX preduzeo korake kako bi sprečio Rusiju da neovlašćeno koristi Starlink. U objavi na društvenoj mreži X naveo je da mere koje su sprovedene daju rezultate i da je kompanija spremna da učini dodatne korake ukoliko bude potrebno.

Iako Mask nije iznosio tehničke detalje o načinu na koji je pristup ograničen, njegova poruka je shvaćena kao potvrda da je ruskim snagama onemogućena upotreba sistema u vojne svrhe. Time je SpaceX još jednom dospeo u središte geopolitičkih odluka koje prevazilaze okvire klasičnog poslovanja.

Uloga Ukrajine u sprečavanju zloupotrebe

Ukrajinski ministar digitalne transformacije Mihailo Fedorov potvrdio je da Kijev sarađuje sa SpaceX-om kako bi se sprečila upotreba Starlinka od strane Rusije. Prema njegovim rečima, zapadna tehnologija mora služiti odbrani i zaštiti civila, a ne napadima na gradove.

Fedorov je ranije upozoravao da korišćenje Starlinka od strane ruskih snaga predstavlja ozbiljan problem, jer se radi o tehnologiji koja je prvobitno namenjena civilnim i humanitarnim potrebama. Njegove izjave dodatno su podstakle međunarodnu pažnju i ubrzale reakciju SpaceX-a.

Starlink kao ključna infrastruktura na frontu

Uprkos kontroverzama, Starlink ostaje od suštinskog značaja za ukrajinsku vojsku. Desetine hiljada terminala koriste se za komunikaciju između jedinica, održavanje veze u uslovima oštećene infrastrukture i koordinaciju operacija na terenu.

Ova mreža je naročito važna u ratnim zonama gde su tradicionalni komunikacioni sistemi onesposobljeni. Upravo zbog toga svako ograničenje ili promena u načinu korišćenja Starlinka ima direktan uticaj na tok vojnih aktivnosti.

Tehnološka moć i političke dileme

Rat u Ukrajini dodatno je istakao rastući uticaj privatnih tehnoloških kompanija u globalnim sukobima. Starlink je postao primer kako komercijalna infrastruktura može imati presudnu ulogu u vojnim i političkim odlukama.

Još 2022. godine Maskova odluka da kontroliše gde i kako se Starlink može koristiti izazvala je burne međunarodne reakcije. Najnoviji potezi SpaceX-a ponovo otvaraju pitanje ko zapravo donosi ključne odluke u savremenim ratovima - države ili vlasnici kritične tehnologije.

