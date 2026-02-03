Slušaj vest

Kako dokumenta američke vlade vezana za Džefri Epstajna i dalje izlaze u javnost, otprilike tri miliona dodatnih dokumenata objavljenih između 30. i 31. januara 2026. proširuju razumevanje javnosti o Epstenovoj mreži korespondencije. Među novim materijalima nalaze se i mejlovi bivšeg predsednika Windows divizije u Microsoftu, Stivena Sinofskog, koji otkrivaju razgovore o poslovnim i karijernim odlukama.

U okviru Epstajnove arhive u Ministarstvu pravde SAD, mejlovi pokazuju da je Sinofski tražio savet u vezi sa osetljivim poslovnim i profesionalnim pitanjima. Zajedno, oni pružaju retki uvid iza kulisa u pritiske sa kojima se Sinofski suočavao tokom poslednjih meseci u Microsoftu i korake koje je preduzeo kako bi kontrolisao svoj odlazak nakon više od 23 godine u kompaniji.

Predvideo da će Surface RT javno propasti

Stiven Sinofski je u julu 2009. postao predsednik Windows divizije u Microsoftu i kasnije igrao ključnu ulogu u lansiranju Surface uređaja. Prvi uređaj iz te linije, Surface RT, koristio je Windows RT, umesto pune verzije Windowsa 8, što je ograničilo kompatibilnost sa tradicionalnim desktop aplikacijama i zbunilo kupce.

U internom mejlu od 4. novembra 2012. godine, Sinofski je upozorio tadašnjeg izvršnog direktora Stiva Balmera i direktora operacija Kevina Tarnera da će Surface “katastrofalno propasti u vrlo javnom kontekstu”. Istakao je da su prodajni rezultati samo desetina najnižih očekivanja i upozorio da će “vest uskoro izaći u javnost”, ocenjujući situaciju kao ozbiljnu pretnju dugoročnim hardverskim ambicijama Microsofta.

Epstajn je uključen nakon otpisivanja Surface inventara

Mesecima kasnije, Sinofski je 18. jula 2013. prosledio Epstajnu ceo mejl lanac, nakon što je Microsoft odlučio da otpiše 900 miliona dolara Surface inventara. U poruci je Sinofski sugerisao da je otpis već bio predviđen interno i primetio da je konačni iznos premašio prvobitno planirani.

Sinofski je ovaj potez opisao kao uobičajenu korporativnu taktiku, navodeći da je način da se “apsorbuje dodatno loše vesti odjednom”. Ova razmena označila je trenutak kada je Epstajn direktno počeo da savetuje Sinofskog o pitanjima povezanima sa internim odlukama u Microsoftu i posledicama komercijalnog neuspeha Surface RT-a.

Penzionisanje dovelo Epstajna u centralnu ulogu

Sinofski se povukao iz Microsofta 13. novembra 2012. godine, samo devet dana nakon što je poslao upozoravajući mejl Ballmeru i Turneru. Prema Epstajnovim fajlovima, ubrzo je tražio Epstajnov savet o uslovima svog penzionisanja, uključujući ograničenja u vezi sa budućim zaposlenjem i statusom svojih akcija.

Mejlovi od 21. novembra 2012. pokazuju da je Sinofski bio zabrinut da se Microsoft fokusirao na zabrane konkurencije, ne-solicit klauzule i odbijanje potpune akumulacije prava na akcije. Epstajn mu je stalno savetovao da traži 20 miliona dolara i da se ne povlači. Microsoft je na kraju postigao dogovor o penzionisanju koji je uključivao oko 14 miliona dolara u akcijama.

Reputacija i strategija bivšeg Windows šefa

Osim kompenzacije, mejlovi pokazuju da je Sinofski bio duboko zabrinut za svoju reputaciju i pravnu izloženost nakon odlaska iz Microsofta. Upozorio je Epstajna da je Microsoft imao dugu istoriju agresivnog tuženja bivših zaposlenih koji su prelazili kod konkurenata, bez obzira na njihove stvarne radne zadatke, često pozivajući se na “neizbežan transfer poslovnih tajni”.

Sinofski je ove tužbe opisao kao “neprijatne” i javne, ističući da je i kada Microsoft pobeđivao, proces često činio bivšeg zaposlenog neefikasnim. Postavio je svoj stav nakon Microsofta kao kooperativan i pažljiv, kasnije se opisujući kao “dobra bivša supruga” koja pomaže Microsoftu i izbegava nepotreban sukob.

Razgovori sa Samsungom i Appleom

Nakon odlaska iz Microsofta, Sinofski je istraživao potencijalne prilike u Samsungu, izražavajući zabrinutost da bi prihvatanje posla kod njih moglo izazvati pravne postupke bivšeg poslodavca. Napomenuo je da je Stiv Balmer nazvao Samsung “novim najvećim konkurentom” Microsoftu, s obzirom na zavisnost Microsofta od partnera za proizvodnju hardvera.

Sinofski je takođe imao razgovore sa Appleom, uključujući diskusije sa izvršnim direktorom Timom Kukom, ali je ostao ograničen nekompetitivnim klauzulama tokom 2013. Iako je postojao interes sa obe strane, Sinofski na kraju nije radio ni za Samsung ni za Apple. Microsoft je odbio da komentariše Sinofskijeve interakcije sa Epstajnom, navodeći da nemaju ništa za podeliti, a priča ostaje otvorena kako dodatni zapisi postaju dostupni.

