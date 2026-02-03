Da li će telefoni morati da imaju posebnu opremu?

Ne - HAPS koristi standardne 4G/5G frekvencije, pa rade obični telefoni.

Da li je to isto što i satelitski internet (Starlink)?

Ne - sateliti su u orbiti, a HAPS letelice lebde u stratosferi (oko 20 km), sa stabilnijim signalom po regionu.

Kada stiže u praksi?

Veći testovi su planirani za 2026. godinu, prvo u udaljenim i slabo pokrivenim oblastima.