Pre nešto više od tri godine, OpenAI je lansirao ChatGPT i izazvao veliku pažnju u tehnološkoj industriji. Lansiranje je pokrenulo trku za dominacijom u veštačkoj inteligenciji i dovelo do ogromnih investicija u data centre. Ipak, sumnja u održivost rasta kompanije i dalje postoji.

Za razliku od tehnoloških giganata poput Google-a, koji imaju stabilne prihode za finansiranje AI projekata, OpenAI se oslanja na prikupljeni kapital. Brzi rast bez stalnog prihoda izaziva zabrinutost kod investitora.

Foto: Shutterstock

Može li OpenAI održati svoje troškove?

Sem Altman je obećao da će OpenAI potrošiti više od 1 triliona dolara do kraja decenije. Kompanija je nedavno počela da ubacuje reklame u ChatGPT kako bi povećala prihode, ali to možda neće pokriti ogromne troškove.

Razlika između obećanja industrije o budućnosti sa ljudskim nivoom AI i trenutne realnosti je velika. Vrtoglave procene vrednosti kompanije i niska zarada mogu predstavljati rizik za investitore.

Foto: Shutterstock

Upozoravajući signali sa Volstrita

Džordž Nobl (George Noble), bivši menadžer u Fidelity-ju, upozorava da OpenAI pokazuje znake finansijskog problema. Prema njegovim podacima, kompanija gubi 12 milijardi dolara po kvartalu i troši 15 miliona dolara dnevno na aplikacije poput Sore.

Nobl ističe da je skaliranje AI operacija izuzetno skupo. Svaki novi model zahteva znatno više resursa, što dodatno povećava rizik za investitore.

Foto: Shutterstock

Problem opadajuće dobiti u AI-u

Stručnjaci upozoravaju da poboljšanje AI modela postaje sve skuplje. Nobl navodi da je potrebno pet puta više energije i novca da bi modeli bili dvostruko bolji. Najlakši koraci su prošlost, a svaka nova verzija zahteva mnogo više resursa.

Ovaj problem ističe izazov za OpenAI: konkurenti sustižu, a troškovi rastu. AI hipe ciklus, koji je nekada bio brz, sada se suočava sa realnim ograničenjima.

AI, Chat GPT aplikacija Foto: Shutterstock

Lekcije iz prethodnih propasti kompanija

Nobl savetuje investitorima da izbegavaju OpenAI, nazivajući ga “spaljivačem novca.” On je uporedio Altmanov (Altman) frustrirani odgovor tokom podkasta sa reakcijom bivšeg CEO-a Enron-a, Džefa Skilinga (Jeff Skilling).

Analitičari poput Sebastijana Malabija (Sebastian Mallaby) predviđaju da OpenAI može ostati bez sredstava u roku od 18 meseci. Dok tehnologija ostaje moćna, finansijski rizik kompanije je visok i investitori moraju biti oprezni.

