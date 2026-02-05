Slušaj vest

Ilon Mask našao se pod intenzivnom javnom pažnjom nakon što su objavljeni novi mejlovi Ministarstva pravde koji pokazuju njegovu korespondenciju sa pokojnim finansijerom Džefrijem Epstajnom. Bilo je neuobičajeno videti milijardera kako se na mreži brani, pokušavajući da uveri svoje pratioce u svoju nevinost.

U seriji objava na platformi X, Mask je u početku delovao kao da ignoriše otkrića, deleći nepovezane sadržaje poput AI-generisanih videa, političkih memova i ažuriranja o svom četu Grok. Tek kasnije je direktno reagovao na situaciju, tvrdeći da je imao ograničenu korespondenciju sa Epstajnom i da je više puta odbijao pozive da poseti njegov privatni ostrvo ili leti na tzv. „Lolita Expressu“.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Mejlovi otkrivaju stalnu komunikaciju

Iako Mask ističe da se zalagao za objavljivanje fajlova Epstajna, mejlovi sugerišu da je tokom nekoliko godina održavao redovnu komunikaciju sa Epstajnom. U jednom mejlu iz 2012. godine Mask čak pitao koji dan će biti „najluđa žurka“ na Epstajnovom ostrvu. Ovi detalji podstakli su javnu debatu o stvarnoj prirodi njihove veze.

Iako se Mask suočio sa medijskim izveštavanjem, nazivajući ga „zavaravajućim“, dokazi prikazuju složeniju sliku. Prihvatanje poziva i traženje informacija o događajima koje je Epstajn organizovao protivreči njegovim tvrdnjama o minimalnoj interakciji, što je dovelo do pitanja o njegovim namerama.

Foto: Markus Schreiber/AP

Očajničke odbrane na društvenim mrežama

Objave na X brzo su prešle sa ležernog ignorisanja na oštre odbrane. U jednoj poruci, Mask je tvrdio da mu uspeh sa ženama onemogućava potrebu za povezivanjem sa nekim poput Epstajna, navodeći da bi mogao da vodi veze samostalno, dok bi mu „99% uma ostalo dostupno“ za druge aktivnosti. Najčudniji deo je bio što su mnoge od ovih izjava bile odgovori njegovom AI četu Grok, a ne kritikama drugih korisnika.

Pored toga, Mask je pokušao da skrene pažnju na druge tehnološke lidere spomenute u fajlovima Epstajna, što je široko protumačeno kao pokušaj da se fokus prebaci sa njega samog. Uprkos energičnim reakcijama na mreži, još uvek nije objasnio zašto je nastavio da komunicira sa Epstajnom nakon Epstajnove osude 2008. godine za seksualna dela nad maloletnicama.

Foto: Shutterstock

Istorijat kontroverznog ponašanja

Otkrića o Epstajnu ponovo su pokrenula pažnju javnosti na Maskovo lično i profesionalno ponašanje. Izveštaji navode da je Mask otac najmanje 14 dece sa više žena i da je bio predmet optužbi za seksualno uznemiravanje u svojim kompanijama. Prethodni incidenti uključuju poravnanje iz 2022. godine sa stjuardesom koja ga je optužila za dodirivanje i izlaganje genitalija, što ukazuje na dugotrajni obrazac kontroverznog ponašanja.

U skorije vreme, Mask se suočio sa kritikama zbog AI platforme Grok, koja je generisala eksplicitni sadržaj, uključujući neodobrene slike, što je on javno okarakterisao kao zabavno. Ovi incidenti, zajedno sa mejlovima Epstajna, stvaraju sliku ličnosti čije postupke javnost i dalje sa velikim interesovanjem prati i kritikuje.

Foto: Shutterstock

Mask sebe prikazuje kao zaštitnika dece

U svojim najnovijim objavama, Mask sebe prikazuje kao branitelja ugrožene dece, tvrdeći da je prihvatanje kritika javnosti neophodno da bi se zaštavila deca. „Jaki moraju da štite one koji se ne mogu sami zaštititi, posebno ugroženu decu“, napisao je, naglašavajući spremnost da trpi „bilo koju količinu buduće boli“ u toj svrsi.

Iako je izneo ove tvrdnje, javni odgovor ostaje podeljen. Kritičari ističu da se njegove reči oštro razlikuju od prethodnog ponašanja, dok pristalice naglašavaju njegove napore da se izbori za transparentnost u vezi sa fajlovima Epstajna. Kontroverza ističe kompleksnu i često polarizujuću prirodu javnog imidža Ilona Maska.

