Slušaj vest

Društvena mreža TikTok je, prema izveštajima, „izuzetno saradljiva“ sa istragom Evropske komisije o mogućem mešanju u izbore u Rumuniji 2024. godine. Portparol Komisije, Tomas Rejnjer, istakao je spremnost kompanije da sarađuje i preduzme korektivne mere.

Rejnjer je naglasio da odziv TikToka pokazuje posvećenost kompanije saradnji sa regulatorima. „Ovo takođe pokazuje da kada želite da se angažujete sa Komisijom, mi smo vrlo srećni da sarađujemo sa vama“, rekao je na konferenciji za novinare u sredu.

Opasni TikTok izazovi Foto: Shutterstock

EU pokreće formalnu istragu protiv TikToka

Evropska unija je u decembru 2024. godine formalno pokrenula postupak protiv TikToka, pozivajući se na zabrinutost zbog uloge platforme u predsedničkim izborima u Rumuniji. Istraga se fokusira na navodni neuspeh kompanije da spreči mešanje u izbore.

Cilj istrage je da se proceni da li TikTokovi algoritmi, moderacija sadržaja i pravila o političkom oglašavanju dovoljno štite integritet izbornog procesa. Zvaničnici EU pažljivo prate reakciju kompanije i mere koje se preduzimaju radi usklađenosti.

Foto: Shutterstock

TikTok reaguje na zabrinutost oko izbora

Prema Rejnjeru, TikTok je već preduzeo nekoliko koraka kako bi odgovorio na zabrinutosti Evropske komisije. Te mere uključuju ažuriranja u moderaciji sadržaja, stroža pravila oko političkog oglašavanja i veću transparentnost u vezi sa algoritmima preporuka.

Ove aktivnosti deo su šireg napora društvenih mreža da osiguraju poštene i transparentne izborne procese u Evropi. Posmatrači kažu da takva saradnja može postaviti presedan za način na koji tehnološke kompanije odgovaraju na regulatorne zahteve u budućnosti.

Foto: Shutterstock

EU traži jaču zaštitu izbora na internetu

Istraga Evropske komisije naglašava sve veću zabrinutost zbog uticaja društvenih mreža na demokratske procese. Zvaničnici posebno prate sposobnost platformi da spreče dezinformacije i manipulaciju tokom kritičnih izbornih perioda.

Stručnjaci ističu da, iako je saradnja kompanija poput TikToka pozitivan korak, stalni nadzor je neophodan kako bi se osigurala usklađenost. EU istražuje dugoročne strategije, uključujući strožija pravila i mehanizme praćenja, kako bi zaštitila izbore.

Foto: Shutterstock

Posledice za tehnološke firme u Evropi

Istraga protiv TikToka šalje jasnu poruku svim društvenim mrežama koje posluju u EU: integritet izbora je regulatorni prioritet. Kompanije koje ne preduzimaju proaktivne mere mogu se suočiti sa novčanim kaznama ili dodatnim nadzorom prema evropskim zakonima.

Analitičari sugerišu da bi saradnja TikToka mogla pomoći u smanjenju mogućih kazni i poslužiti kao model drugim tehnološkim firmama. Ovaj slučaj ističe delikatnu ravnotežu između inovacija platformi i odgovornosti za zaštitu demokratskih procesa.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: