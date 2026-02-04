Slušaj vest

Ford i Xiaomi razmatraju zajedničko preduzeće za proizvodnju električnih automobila u SAD. Ako se dogovore, kineske kompanije bi dobile lakši pristup jednom od najvećih EV tržišta na svetu.

Pregovori su u ranoj fazi, ali Ford je u kontaktima i sa drugim kineskim proizvođačima, uključujući BYD. To pokazuje da američki gigant ozbiljno istražuje saradnju sa Azijom kako bi ojačao poziciju u globalnom EV sektoru.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za kupce u Srbiji i Evropi

Za sve koji planiraju uvoz električnih vozila, carinski dokumenti, potvrde o porezu i atesti su obavezni. Bez njih registracija vozila može biti problematična i skupa.

Kako EV modeli postaju popularniji, administrativna strana uvoza postaje ključna. Planiranje papira i troškova unapred može sprečiti neželjena iznenađenja, posebno kod luksuznih i retkih modela sa kineskog tržišta.

Kineska električna vozila, imaju jače pakete opreme Foto: Shutterstock

Politički pritisci: rizik ili šansa?

Saradnja sa kineskim kompanijama već je izazvala kritike političara u SAD. Džon Mulenar upozorava da bi to moglo povećati zavisnost Amerike od Kine i ugroziti saveznike.

Mulenar dodaje da zajednički poduhvati često završavaju nepovoljno po američke firme. Ford sada balansira između potencijalne zarade i pitanja nacionalne bezbednosti, što situaciju čini napetom i složenom.

Foto: Shutterstock

Stav Farli-ja - fascinacija i oprez

Izvršni direktor Forda, Džim Farli, lično je uvezao model Xiaomi SU7. Istovremeno, upozorava da kineski proizvođači predstavljaju „egzistencijalnu pretnju“ za zapadnu auto-industriju.

Ova kontradikcija pokazuje kompleksnost: Farli ceni tehnologiju kineskih EV modela, ali svesno prepoznaje rizike po američku konkurenciju i dugoročni položaj Forda na globalnom tržištu.

Foto: Shutterstock

Domino efekat u auto-industriji

Analitičari predviđaju da bi sporazum Forda i Xiaomija mogao pokrenuti „domino efekat“. Drugi američki proizvođači mogli bi biti primorani na slične strategije kako bi ostali konkurentni.

I dok politički okvir ostaje strogo regulisan, bivši predsednik Donald Tramp je poručio da kineske firme koje ulažu u SAD i zapošljavaju lokalnu radnu snagu mogu biti dobrodošle. Industrija EV vozila nalazi se na prekretnici, a budućnost američkih proizvođača nikada nije bila napetija.

