Francuski tužioci su izvršili pretragu kancelarija platforme X u Parizu, u okviru krivične istrage vezane za AI alat Grok. Alat je navodno korišćen za generisanje seksualno eksplicitnih slika, što je izazvalo velike međunarodne pritiske na kompaniju.

Istraga je pokrenuta u januaru 2025. godine, a proširena je nakon što su vlasti dobile informacije o nezakonitom sadržaju koji se širi putem X-a. To uključuje duboke lažne snimke (deepfake) i postove koji negiraju Holokaust.

Mask i Yakarino pozvani na saslušanje

Parisko tužilaštvo pozvalo je Ilona Maska, vlasnika X-a, i izvršnu direktorku Lindu Yakarino na dobrovoljne razgovore 20. aprila 2025. godine. Tužioci očekuju da od njih dobiju dodatne informacije o upotrebi alata Grok.

Takođe, tužilaštvo će saslušati nekoliko zaposlenih X-a između 20. i 24. aprila. Ovo će pomoći da se razjasne potencijalne greške u sistemu platforme i obezbede odgovarajući koraci za usklađivanje sa zakonodavstvom.

Europol istražuje šire aspekte kriminala

Europol je uveo ovaj slučaj u širi okvir za istraživanje online kriminala. Istraga obuhvata više od sedam potencijalnih krivičnih dela, uključujući distribuciju seksualno eksplicitnog sadržaja i manipulaciju podacima.

Iako X tvrdi da je alat Grok razvijen kako bi poboljšao korisničko iskustvo, mnogi analitičari smatraju da platforma nije učinila dovoljno kako bi sprečila zloupotrebu svoje tehnologije. Istraga se bavi i zloupotrebama u vezi sa negiranjem Holokausta.

Evropska komisija pokreće istragu protiv X-a

Evropska komisija je, u januaru 2026. godine, pokrenula istragu da utvrdi da li je X pravilno procenio rizike vezane za implementaciju Grok-a, u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama.

U decembru 2025. godine, Evropska komisija izrekla je kaznu od 120 miliona evra X-u zbog kršenja transparentnosti. Sada, s novim pitanjima o sigurnosti i etici veštačke inteligencije, regulatori žele da se osigura da X ne bude platforma za širenje nezakonitog sadržaja.

Budućnost regulacije AI

Slučaj X u Francuskoj postavlja ključna pitanja za regulaciju veštačke inteligencije. Sa brzim razvojem AI tehnologija, regulatorne vlasti širom sveta sve više stavljaju naglasak na transparentnost i odgovornost.

Kako bi se sprečile zloupotrebe, potrebni su jasni zakonski okviri za upotrebu AI. Slučaj X može postaviti presedan za buduće regulative, koje će oblikovati odgovornost platformi prema korisnicima i zakonodavcima širom sveta.

