Nvidia se izveštava da finalizuje dogovor o investiranju od oko 20 milijardi dolara u najnoviji investicioni krug OpenAI. Ova investicija pomoći će OpenAI da prikupi do 100 milijardi dolara, čime bi njegova procenjena vrednost dostigla oko 830 milijardi dolara. Ovaj partnerstvo pozicionira Nvidiju kao ključnog igrača u rastućem sektoru veštačke inteligencije, jačajući njen uticaj u razvoju tehnologija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

Dogovor je još uvek u pregovorima, a obe kompanije rade na finalizaciji uslova. Posvećenost Nvidije OpenAI signalizira strateški potez za obezbeđivanje konkurentske prednosti na brzo rastućem tržištu veštačke inteligencije, gde su partnerstva ključna za uspeh.

Amazon i SoftBank trče za partnerstvom

Uz moguću investiciju Nvidije, drugi tehnološki giganti poput Amazona i SoftBank-a takođe pokušavaju da sklope strateška partnerstva sa OpenAI. Ove kompanije vide veštačku inteligenciju kao ključni element budućih tehnoloških dostignuća i žele da iskoriste inovacije OpenAI, uključujući popularne modele kao što je ChatGPT.

Kako tehnologije OpenAI postaju sve uticajnije, očekuje se da će ova partnerstva podstaći konkurenciju u sektoru veštačke inteligencije. Trka za sticanje udela u OpenAI odražava rastuću važnost veštačke inteligencije u oblikovanju budućnosti poslovanja i tehnologije.

Brige OpenAI u vezi sa Nvidia AI čipovima

Iako Nvidia dominira tržištem AI čipova, OpenAI je izrazio zabrinutost zbog performansi nekih od najnovijih Nvidia čipova. Izveštaji sugerišu da je OpenAI istraživao alternativne opcije, što bi moglo zakomplikovati njegov odnos sa Nvidijom u budućnosti. Ova diskusija može uticati na konačne uslove njihovog dogovora.

Nvidia, međutim, ostaje sigurna u kvalitet svojih AI čipova. CEO OpenAI, Sem Altman, nastavlja da hvali Nvidiju zbog proizvodnje "najboljih AI čipova na svetu", što signalizira da će, uprkos nekim problemima, kompanije verovatno održati dugoročnu saradnju.

Džensen Huang potvrđuje veliku investiciju

CEO Nvidije, Džensen Huang, javno se obavezao na značajnu investiciju u OpenAI, verovatno najveću u istoriji kompanije. Ovo dolazi nakon ranijih izveštaja koji su sugerisali da su planovi Nvidije da uloži 100 milijardi dolara u OpenAI zaustavljeni. Huang je odbacio ove tvrdnje i ponovo potvrdio čvrstu podršku Nvidije za rast OpenAI.

Osim što će učestvovati u trenutnom investicionom krugu, Huang je izrazio interesovanje za dugoročnu saradnju Nvidije sa OpenAI, uključujući buduće investicije i eventualnu IPO (početnu ponudu akcija) za ovu AI startap kompaniju. Ovaj potez signalizira strateški cilj Nvidije da ostane na čelu revolucije u veštačkoj inteligenciji.

Šta nas čeka sa AI gigantom?

Kako vrednost OpenAI rapidno raste, kompanija planira eventualnu početnu ponudu akcija (IPO). Investicija Nvidije u ovaj investicioni krug može postaviti temelje za IPO OpenAI, omogućavajući joj pristup širem krugu investitora. IPO bi mogao učvrstiti poziciju OpenAI kao globalnog lidera u tehnologiji veštačke inteligencije.

Rast OpenAI, podržan od strane Nvidije i drugih velikih investitora, signalizira svetlu budućnost za industriju veštačke inteligencije. IPO bi OpenAI omogućio da proširi svoje inovacije i konkurentnije se bori sa tehnološkim gigantima.

